Рогозин не исключил создание новой версии "Ангары"
© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил появление новой версии ракеты-носителя "Ангара".
"Что касается "Ангары-А3", ее производство возможно, но не очевидно, ведь в этом классе (полутяжелом) скоро появится "Союз-5" грузоподъемностью 17 тонн", - написал он в Facebook, комментируя предложение бывшего разработчика ракет семейства "Ангара", гендиректора компании "КосмоКурс" Павла Пушкина.
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В настоящее время в семейство входят ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" разных модификаций и легкого класса "Ангара-1.2".
Ранее о том, что семейство ракет-носителей "Ангара" в будущем может пополниться носителем среднего класса "Ангара-А3", создание которого ранее было закрыто, рассказали в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко и генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов.
Ракету "Ангара-А3" планировалось создать по аналогии с ракетой "Ангара-А5", но вместо четырех у нее было бы два боковых блока. Позже от этой идеи отказались.
Семейство ракет строится из универсальных ракетных модулей. Из одного модуля первой ступени и второй ступени получается легкая "Ангара-1.2", из пяти таких модулей на первой и второй ступени – "Ангара-А5". Соответственно, "Ангара-А3" - из трех модулей.