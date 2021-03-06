https://ria.ru/20210306/raketa-1600204572.html

Рогозин не исключил создание новой версии "Ангары"

Рогозин не исключил создание новой версии "Ангары"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил появление новой версии ракеты-носителя "Ангара". РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:52

2021-03-06T14:52

2021-03-06T14:52

алексей варочко

сергей кузнецов (архитектор)

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил появление новой версии ракеты-носителя "Ангара".В настоящее время в семейство входят ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" разных модификаций и легкого класса "Ангара-1.2".Ранее о том, что семейство ракет-носителей "Ангара" в будущем может пополниться носителем среднего класса "Ангара-А3", создание которого ранее было закрыто, рассказали в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко и генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов.Ракету "Ангара-А3" планировалось создать по аналогии с ракетой "Ангара-А5", но вместо четырех у нее было бы два боковых блока. Позже от этой идеи отказались.Семейство ракет строится из универсальных ракетных модулей. Из одного модуля первой ступени и второй ступени получается легкая "Ангара-1.2", из пяти таких модулей на первой и второй ступени – "Ангара-А5". Соответственно, "Ангара-А3" - из трех модулей.

https://ria.ru/20210220/angara-1598295355.html

https://ria.ru/20210218/angara-1597953912.html

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алексей варочко, сергей кузнецов (архитектор), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин