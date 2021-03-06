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Рогозин не исключил создание новой версии "Ангары"
Рогозин не исключил создание новой версии "Ангары"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил появление новой версии ракеты-носителя "Ангара". РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:52
2021-03-06T14:52
алексей варочко
сергей кузнецов (архитектор)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил появление новой версии ракеты-носителя "Ангара".В настоящее время в семейство входят ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" разных модификаций и легкого класса "Ангара-1.2".Ранее о том, что семейство ракет-носителей "Ангара" в будущем может пополниться носителем среднего класса "Ангара-А3", создание которого ранее было закрыто, рассказали в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко и генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов.Ракету "Ангара-А3" планировалось создать по аналогии с ракетой "Ангара-А5", но вместо четырех у нее было бы два боковых блока. Позже от этой идеи отказались.Семейство ракет строится из универсальных ракетных модулей. Из одного модуля первой ступени и второй ступени получается легкая "Ангара-1.2", из пяти таких модулей на первой и второй ступени – "Ангара-А5". Соответственно, "Ангара-А3" - из трех модулей.
https://ria.ru/20210220/angara-1598295355.html
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алексей варочко, сергей кузнецов (архитектор), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин не исключил создание новой версии "Ангары"

14:52 06.03.2021
 
© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключил появление новой версии ракеты-носителя "Ангара".
"Что касается "Ангары-А3", ее производство возможно, но не очевидно, ведь в этом классе (полутяжелом) скоро появится "Союз-5" грузоподъемностью 17 тонн", - написал он в Facebook, комментируя предложение бывшего разработчика ракет семейства "Ангара", гендиректора компании "КосмоКурс" Павла Пушкина.
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20 февраля, 11:22Наука
Рогозин анонсировал на 2021 год три пуска "Ангары"
В настоящее время в семейство входят ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" разных модификаций и легкого класса "Ангара-1.2".
Ранее о том, что семейство ракет-носителей "Ангара" в будущем может пополниться носителем среднего класса "Ангара-А3", создание которого ранее было закрыто, рассказали в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко и генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов.
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Ракету "Ангара-А3" планировалось создать по аналогии с ракетой "Ангара-А5", но вместо четырех у нее было бы два боковых блока. Позже от этой идеи отказались.
Семейство ракет строится из универсальных ракетных модулей. Из одного модуля первой ступени и второй ступени получается легкая "Ангара-1.2", из пяти таких модулей на первой и второй ступени – "Ангара-А5". Соответственно, "Ангара-А3" - из трех модулей.
 
Алексей ВарочкоСергей Кузнецов (архитектор)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
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