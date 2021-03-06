https://ria.ru/20210306/prava-1600186757.html

Избивавшего своих детей омича лишили родительских прав

Избивавшего своих детей омича лишили родительских прав

Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, лишили родительских прав в отношении двоих детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T11:18

2021-03-06T11:18

2021-03-06T11:18

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, лишили родительских прав в отношении двоих детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.СК РФ 31 января сообщил о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела по пунктам "а, г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних) стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает детей на пол - сына и дочь. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей, на видео - ее 45-летний муж. Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Стёпкина. На допросе мужчина объяснил свой поступок "воспитанием в спортивном режиме" и "паникой" и испугом за детей, которые "громко орали". В феврале мужчину заключили под стражу на два месяца.Мужчину лишили прав в отношении пятилетнего сына, которого он бросал на пол, и в отношении младенца, пояснили в прокуратуре. Старшая дочь, которая также была на видео и пострадала от побоев, не является родной мужчине. Судебный акт не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210305/deti-1600048872.html

омская область

омск

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анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, омская область, омск, происшествия