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Избивавшего своих детей омича лишили родительских прав
Избивавшего своих детей омича лишили родительских прав
Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, лишили родительских прав в отношении двоих детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:18
2021-03-06T11:18
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, лишили родительских прав в отношении двоих детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.СК РФ 31 января сообщил о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела по пунктам "а, г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних) стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает детей на пол - сына и дочь. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей, на видео - ее 45-летний муж. Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Стёпкина. На допросе мужчина объяснил свой поступок "воспитанием в спортивном режиме" и "паникой" и испугом за детей, которые "громко орали". В феврале мужчину заключили под стражу на два месяца.Мужчину лишили прав в отношении пятилетнего сына, которого он бросал на пол, и в отношении младенца, пояснили в прокуратуре. Старшая дочь, которая также была на видео и пострадала от побоев, не является родной мужчине. Судебный акт не вступил в законную силу.
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омская область
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анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, омская область, омск, происшествия

Избивавшего своих детей омича лишили родительских прав

11:18 06.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 мар - РИА Новости. Жителя Омска, задержанного за жестокое избиение своих детей, лишили родительских прав в отношении двоих детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
СК РФ 31 января сообщил о задержании в Омске мужчины по подозрению в жестоком обращении со своим пятилетним сыном и восьмилетней дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела по пунктам "а, г, д" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних) стало видео в интернете, на котором мужчина поочередно с силой кидает детей на пол - сына и дочь. Как позже установили сотрудники полиции, видеозапись сделала мать детей, на видео - ее 45-летний муж. Ситуацию взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а также детские омбудсмены Анна Кузнецова и Елизавета Стёпкина. На допросе мужчина объяснил свой поступок "воспитанием в спортивном режиме" и "паникой" и испугом за детей, которые "громко орали". В феврале мужчину заключили под стражу на два месяца.
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"Центральный районный суд удовлетворил требования Управления опеки и попечительства Администрации Омска, выступавшего в интересах несовершеннолетних детей 2015 и 2020 года рождения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Мужчину лишили прав в отношении пятилетнего сына, которого он бросал на пол, и в отношении младенца, пояснили в прокуратуре. Старшая дочь, которая также была на видео и пострадала от побоев, не является родной мужчине. Судебный акт не вступил в законную силу.
 
Анна КузнецоваСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОмская областьОмскПроисшествия
 
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