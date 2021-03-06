Возгорание на реке Обь под Нижневартовском локализовали
21:36 06.03.2021 (обновлено: 21:40 06.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России во время тушения пожара в Омске
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Участок возгорания на продуктопроводе "Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ" под Нижневартовском на реке Обь локализован, рисков для населения и окружающей среды нет, сообщила компания "СибурТюменьГаз".
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram написала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе, отмечала она. По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.
"Шестого марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован. ...От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении.
"В настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведётся мониторинг силами предприятия в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора", - добавляет компания.
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