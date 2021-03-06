https://ria.ru/20210306/pozhar-1600232924.html

Возгорание на реке Обь под Нижневартовском локализовали

Возгорание на реке Обь под Нижневартовском локализовали

Участок возгорания на продуктопроводе "Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ" под Нижневартовском на реке Обь локализован, рисков для населения и окружающей... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T21:36

2021-03-06T21:36

2021-03-06T21:40

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

нижневартовск

обь

происшествия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Участок возгорания на продуктопроводе "Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ" под Нижневартовском на реке Обь локализован, рисков для населения и окружающей среды нет, сообщила компания "СибурТюменьГаз".Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram написала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе, отмечала она. По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии."В настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведётся мониторинг силами предприятия в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора", - добавляет компания.

https://ria.ru/20210205/pozhar-1596258458.html

нижневартовск

обь

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светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижневартовск, обь, происшествия