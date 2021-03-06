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В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
Два ребенка погибли в пожаре в деревянном жилом доме в Солнечном районе Хабаровского края, надзорные органы устанавливают причину трагического пожара, сообщает... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:25
2021-03-06T11:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
солнечный район
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 мар — РИА Новости. Два ребенка погибли в пожаре в деревянном жилом доме в Солнечном районе Хабаровского края, надзорные органы устанавливают причину трагического пожара, сообщает в субботу краевой главк МЧС.По информации спасателей, днем в субботу в одноэтажном жилом доме на улице Бама в поселке Березовый Солнечного района произошел пожар. Дом деревянный, засыпной и был рассчитан на четырех хозяев, но жилыми в нём были только две квартиры. На момент прибытия первого пожарного расчета строение было полностью охвачено пламенем. Пожар тушили несколько часов. Дом полностью сгорел, площадь пожара составила 270 квадратных метров.Сотрудники следственного управления возбудили уголовное дело. Совместно с дознавателями пожарного надзора ведут проверку по факту возгорания для установления причин и обстоятельств происшествия. В данной квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, с семьёй несколько месяцев назад проводился инструктаж по пожарной безопасности, уточнили в краевом главке МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), солнечный район, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме

11:25 06.03.2021 (обновлено: 11:28 06.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПоследствия возгорания в деревянном одноэтажном жилом доме в поселке Березовый Солнечного района, Хабаровский край
Последствия возгорания в деревянном одноэтажном жилом доме в поселке Березовый Солнечного района, Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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ХАБАРОВСК, 6 мар — РИА Новости. Два ребенка погибли в пожаре в деревянном жилом доме в Солнечном районе Хабаровского края, надзорные органы устанавливают причину трагического пожара, сообщает в субботу краевой главк МЧС.
По информации спасателей, днем в субботу в одноэтажном жилом доме на улице Бама в поселке Березовый Солнечного района произошел пожар. Дом деревянный, засыпной и был рассчитан на четырех хозяев, но жилыми в нём были только две квартиры. На момент прибытия первого пожарного расчета строение было полностью охвачено пламенем. Пожар тушили несколько часов. Дом полностью сгорел, площадь пожара составила 270 квадратных метров.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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"В одной из жилых квартир в момент происшествия одни дома находились двое детей 2019 и 2018 годов рождения. Их жизни спасти не удалось", - сообщает главк.
Сотрудники следственного управления возбудили уголовное дело. Совместно с дознавателями пожарного надзора ведут проверку по факту возгорания для установления причин и обстоятельств происшествия. В данной квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, с семьёй несколько месяцев назад проводился инструктаж по пожарной безопасности, уточнили в краевом главке МЧС.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Солнечный районХабаровский крайПроисшествия
 
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