В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
11:25 06.03.2021 (обновлено: 11:28 06.03.2021)
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПоследствия возгорания в деревянном одноэтажном жилом доме в поселке Березовый Солнечного района, Хабаровский край
ХАБАРОВСК, 6 мар — РИА Новости. Два ребенка погибли в пожаре в деревянном жилом доме в Солнечном районе Хабаровского края, надзорные органы устанавливают причину трагического пожара, сообщает в субботу краевой главк МЧС.
По информации спасателей, днем в субботу в одноэтажном жилом доме на улице Бама в поселке Березовый Солнечного района произошел пожар. Дом деревянный, засыпной и был рассчитан на четырех хозяев, но жилыми в нём были только две квартиры. На момент прибытия первого пожарного расчета строение было полностью охвачено пламенем. Пожар тушили несколько часов. Дом полностью сгорел, площадь пожара составила 270 квадратных метров.
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"В одной из жилых квартир в момент происшествия одни дома находились двое детей 2019 и 2018 годов рождения. Их жизни спасти не удалось", - сообщает главк.
Сотрудники следственного управления возбудили уголовное дело. Совместно с дознавателями пожарного надзора ведут проверку по факту возгорания для установления причин и обстоятельств происшествия. В данной квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, с семьёй несколько месяцев назад проводился инструктаж по пожарной безопасности, уточнили в краевом главке МЧС.