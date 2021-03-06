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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Кратковременный снег и до минус 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:48
2021-03-06T09:48
2021-03-06T09:48
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Кратковременный снег и до минус 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, но пока показания барометров останутся в норме и составят 746 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, москва, общество