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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Кратковременный снег и до минус 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:48
2021-03-06T09:48
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Кратковременный снег и до минус 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, но пока показания барометров останутся в норме и составят 746 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в субботу

09:48 06.03.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Кратковременный снег и до минус 4 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица будет находиться под влиянием гребня антициклона, вытянувшегося с Запада. Переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег, в Москве минус 2 - минус 4, по области от 1 до 6 градусов мороза. Ветер западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, но пока показания барометров останутся в норме и составят 746 миллиметров ртутного столба.
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
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