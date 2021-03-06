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Чернышенко предложил использовать бренд Ru для популяризации науки
Чернышенко предложил использовать бренд Ru для популяризации науки
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил создать оргкомитет по популяризации открытий в химии, используя известный во всем мире бренд Ru. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T19:50
2021-03-06T19:50
2021-03-06T19:50
дмитрий чернышенко
технологии
общество
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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил создать оргкомитет по популяризации открытий в химии, используя известный во всем мире бренд Ru.Как напомнил вице-премьер, аббревиатура Ru, обозначающая сегодня территорию страны, а также доменную область, первоначально служила именованием химического элемента рутения, который был открыт в Казанском университете в 1844 году."Думаем, что нужно в этом году, который президент объявил Годом науки и технологий, объявить об инициативе создания оргкомитета по популяризации открытий в области химии под эгидой химического элемента рутения", - сказал он.Эта акция, полагает Чернышенко, поможет побудить у молодых людей интерес к химии и другим базовым наукам.
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дмитрий чернышенко, технологии, общество
КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
предложил создать оргкомитет по популяризации открытий в химии, используя известный во всем мире бренд Ru.
Как напомнил вице-премьер, аббревиатура Ru, обозначающая сегодня территорию страны, а также доменную область, первоначально служила именованием химического элемента рутения, который был открыт в Казанском университете в 1844 году.
"Значит, в 2024 году будет 180-летие аббревиатуре Ru. Это химический элемент, но (также) это бренд, наверное один из самых узнаваемых в мире, возможно, более узнаваемый, чем Coca-Cola или что-нибудь еще", - предположил Чернышенко в субботу в ходе посещения Казанского федерального университета (КФУ).
"Думаем, что нужно в этом году, который президент объявил Годом науки и технологий, объявить об инициативе создания оргкомитета по популяризации открытий в области химии под эгидой химического элемента рутения", - сказал он.
Эта акция, полагает Чернышенко, поможет побудить у молодых людей интерес к химии и другим базовым наукам.