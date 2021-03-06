https://ria.ru/20210306/nauka-1600226898.html

Чернышенко предложил использовать бренд Ru для популяризации науки

Чернышенко предложил использовать бренд Ru для популяризации науки

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил создать оргкомитет по популяризации открытий в химии, используя известный во всем мире бренд Ru. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T19:50

2021-03-06T19:50

2021-03-06T19:50

дмитрий чернышенко

технологии

общество

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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил создать оргкомитет по популяризации открытий в химии, используя известный во всем мире бренд Ru.Как напомнил вице-премьер, аббревиатура Ru, обозначающая сегодня территорию страны, а также доменную область, первоначально служила именованием химического элемента рутения, который был открыт в Казанском университете в 1844 году."Думаем, что нужно в этом году, который президент объявил Годом науки и технологий, объявить об инициативе создания оргкомитета по популяризации открытий в области химии под эгидой химического элемента рутения", - сказал он.Эта акция, полагает Чернышенко, поможет побудить у молодых людей интерес к химии и другим базовым наукам.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, технологии, общество