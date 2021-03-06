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https://ria.ru/20210306/moiseev-1600190649.html
Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
В Сети впервые за долгое время появилось новое фото Бориса Моисеева. Его опубликовал один из фан-аккаунтов в Instagram артиста по случаю его дня рождения. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:09
2021-03-06T12:14
шоубиз
борис моисеев
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Сети впервые за долгое время появилось новое фото Бориса Моисеева. Его опубликовал один из фан-аккаунтов в Instagram артиста по случаю его дня рождения.Судя по фотографиям, артист отпраздновал свой 67-й день рождения в кругу друзей и родных.Поклонники Моисеева в комментариях поздравили его и пожелали крепкого здоровья."Наш всеми любимый артист, здоровья вам и долголетия", - написал один из пользователей."С днем рождения, здоровья вам! Выглядите отлично, так держать!", - поздравил другой.Перенесший инсульт Борис Моисеев редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
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борис моисеев, общество

Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото

12:09 06.03.2021 (обновлено: 12:14 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗакрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева
Закрытая презентация новой шоу-программы Бориса Моисеева - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Сети впервые за долгое время появилось новое фото Бориса Моисеева. Его опубликовал один из фан-аккаунтов в Instagram артиста по случаю его дня рождения.
Судя по фотографиям, артист отпраздновал свой 67-й день рождения в кругу друзей и родных.
Поклонники Моисеева в комментариях поздравили его и пожелали крепкого здоровья.
"Наш всеми любимый артист, здоровья вам и долголетия", - написал один из пользователей.
"С днем рождения, здоровья вам! Выглядите отлично, так держать!", - поздравил другой.
Перенесший инсульт Борис Моисеев редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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