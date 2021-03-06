https://ria.ru/20210306/moiseev-1600190649.html
Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
В Сети впервые за долгое время появилось новое фото Бориса Моисеева. Его опубликовал один из фан-аккаунтов в Instagram артиста по случаю его дня рождения. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:09
2021-03-06T12:09
2021-03-06T12:14
шоубиз
борис моисеев
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Сети впервые за долгое время появилось новое фото Бориса Моисеева. Его опубликовал один из фан-аккаунтов в Instagram артиста по случаю его дня рождения.Судя по фотографиям, артист отпраздновал свой 67-й день рождения в кругу друзей и родных.Поклонники Моисеева в комментариях поздравили его и пожелали крепкого здоровья."Наш всеми любимый артист, здоровья вам и долголетия", - написал один из пользователей."С днем рождения, здоровья вам! Выглядите отлично, так держать!", - поздравил другой.Перенесший инсульт Борис Моисеев редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
https://ria.ru/20210304/moiseev-1599921038.html
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борис моисеев, общество
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
В Сети впервые за долгое время появилось новое фото Бориса Моисеева. Его опубликовал один из фан-аккаунтов в Instagram
артиста по случаю его дня рождения.
Судя по фотографиям, артист отпраздновал свой 67-й день рождения в кругу друзей и родных.
Поклонники Моисеева в комментариях поздравили его и пожелали крепкого здоровья.
"Наш всеми любимый артист, здоровья вам и долголетия", - написал один из пользователей.
"С днем рождения, здоровья вам! Выглядите отлично, так держать!", - поздравил другой.
Перенесший инсульт Борис Моисеев редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.