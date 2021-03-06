Мишустин пообещал решить вопрос выплаты зарплат на шахте "Алексиевская"
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал решить проблему с выплатой зарплат работникам шахты "Алексиевской".
"Бросать людей нельзя. Люди, которые отказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем", - сказал Мишустин в субботу в ходе встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.
Он поручил губернатору взять этот вопрос на личный контроль, чтобы люди получили зарплату.
"Здесь нужно разбираться с правоохранительными органами и ФНС, почему такая ситуация случилась", - сказал премьер.
"Как президент говорит, с таким хамством по отношению к людям должна разбираться генеральная прокуратура. У меня просьба соответствующую координацию провести с правоохранительными органами", - отметил он.
27 февраля, 14:53Зарплаты россиян предложили считать по-новому
Смена управляющего на шахте "Алексиевская" произошла в сентябре 2020 года. Решением арбитражного суда бывший управляющий шахты Владимир Максимов, занимавший эту должность с 2017 года, был отстранен. Он стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат 811 сотрудникам. Новым конкурсным управляющим арбитражным судом был назначен Павел Розенталь.
По данным региональных властей, долг работникам предприятия составляет 201 миллион рублей. Его погашение возможно после продажи предприятия.
Ранее со ссылкой на помощника арбитражного управляющего предприятия сообщалось, что на обанкротившейся шахте идут сокращения горняков. В апреле-мае прошедшего года на "Алексиевской" планировалось сократить около 400 человек. Власти Кемеровской области обещали оказать помощь в трудоустройстве уволенным горнякам, при необходимости обучив их востребованным профессиям. Также стало известно, что седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении Максимова о взыскании с него более 338 миллионов рублей за необоснованное трудоустройство сотрудников и иные нарушения.