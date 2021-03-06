https://ria.ru/20210306/mishustin-1600204127.html

Мишустин пообещал решить вопрос выплаты зарплат на шахте "Алексиевская"

Мишустин пообещал решить вопрос выплаты зарплат на шахте "Алексиевская"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал решить проблему с выплатой зарплат работникам шахты "Алексиевской". РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:49

2021-03-06T14:49

2021-03-06T14:49

россия

владимир максимов

михаил мишустин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал решить проблему с выплатой зарплат работникам шахты "Алексиевской".Он поручил губернатору взять этот вопрос на личный контроль, чтобы люди получили зарплату."Здесь нужно разбираться с правоохранительными органами и ФНС, почему такая ситуация случилась", - сказал премьер."Как президент говорит, с таким хамством по отношению к людям должна разбираться генеральная прокуратура. У меня просьба соответствующую координацию провести с правоохранительными органами", - отметил он.Смена управляющего на шахте "Алексиевская" произошла в сентябре 2020 года. Решением арбитражного суда бывший управляющий шахты Владимир Максимов, занимавший эту должность с 2017 года, был отстранен. Он стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат 811 сотрудникам. Новым конкурсным управляющим арбитражным судом был назначен Павел Розенталь.По данным региональных властей, долг работникам предприятия составляет 201 миллион рублей. Его погашение возможно после продажи предприятия.Ранее со ссылкой на помощника арбитражного управляющего предприятия сообщалось, что на обанкротившейся шахте идут сокращения горняков. В апреле-мае прошедшего года на "Алексиевской" планировалось сократить около 400 человек. Власти Кемеровской области обещали оказать помощь в трудоустройстве уволенным горнякам, при необходимости обучив их востребованным профессиям. Также стало известно, что седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении Максимова о взыскании с него более 338 миллионов рублей за необоснованное трудоустройство сотрудников и иные нарушения.

https://ria.ru/20210227/zarplata-1599227662.html

https://ria.ru/20210217/dolg-1597816047.html

россия

кемеровская область

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россия, владимир максимов, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии), кемеровская область