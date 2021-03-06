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Любимова отметила чуткость к текстам и вдумчивость Курбатова
Любимова отметила чуткость к текстам и вдумчивость Курбатова
Литературный критик, литературовед и прозаик Валентин Курбатов внес значимый вклад в развитие отечественной культуры, благодаря его чуткости к текстам многие... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T17:26
2021-03-06T17:26
2021-03-06T17:26
культура
ольга любимова
сергей шаргунов
космос - риа наука
госдума рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Литературный критик, литературовед и прозаик Валентин Курбатов внес значимый вклад в развитие отечественной культуры, благодаря его чуткости к текстам многие люди познакомились с малоизвестными авторами, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее зампред комитета ГД по культуре, писатель Сергей Шаргунов сообщил о кончине советского и российского литературного критика, члена Союза писателей России Валентина Курбатова.Министр добавила, что самые яркие эпизоды биографии Курбатова связаны с искусством, за многолетнюю плодотворную деятельность он внес значимый вклад в развитие отечественной культуры. "Мы сохраним светлую память об этом прекрасном человеке, его делах и устремлениях", - заключила Любимова.Курбатов - известный литературный критик, член жюри литературной премии "Ясная Поляна", член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ. Ему был 81 год.
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ольга любимова, сергей шаргунов, космос - риа наука, госдума рф
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Литературный критик, литературовед и прозаик Валентин Курбатов внес значимый вклад в развитие отечественной культуры, благодаря его чуткости к текстам многие люди познакомились с малоизвестными авторами, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова
.
Ранее зампред комитета ГД
по культуре, писатель Сергей Шаргунов
сообщил о кончине советского и российского литературного критика, члена Союза писателей России Валентина Курбатова.
"Прискорбной новостью для всех и для меня лично стала смерть замечательного литературного критика, литературоведа и прозаика Валентина Яковлевича Курбатова. Его работы отмечены профессиональным сообществом и по праву заслужили признание читателей. Уникальный взгляд на словесность, чуткость к текстам и вдумчивость Валентина Яковлевича позволили познакомиться большому количеству любителей литературы с ее малоизученными страницами", - сказала Любимова, слова которой приводит пресс-служба Минкультуры.
Министр добавила, что самые яркие эпизоды биографии Курбатова связаны с искусством, за многолетнюю плодотворную деятельность он внес значимый вклад в развитие отечественной культуры. "Мы сохраним светлую память об этом прекрасном человеке, его делах и устремлениях", - заключила Любимова.
Курбатов - известный литературный критик, член жюри литературной премии "Ясная Поляна", член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ. Ему был 81 год.