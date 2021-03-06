https://ria.ru/20210306/lyubimova-1600217594.html

Любимова отметила чуткость к текстам и вдумчивость Курбатова

Любимова отметила чуткость к текстам и вдумчивость Курбатова

Литературный критик, литературовед и прозаик Валентин Курбатов внес значимый вклад в развитие отечественной культуры, благодаря его чуткости к текстам многие... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T17:26

2021-03-06T17:26

2021-03-06T17:26

культура

ольга любимова

сергей шаргунов

космос - риа наука

госдума рф

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Литературный критик, литературовед и прозаик Валентин Курбатов внес значимый вклад в развитие отечественной культуры, благодаря его чуткости к текстам многие люди познакомились с малоизвестными авторами, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее зампред комитета ГД по культуре, писатель Сергей Шаргунов сообщил о кончине советского и российского литературного критика, члена Союза писателей России Валентина Курбатова.Министр добавила, что самые яркие эпизоды биографии Курбатова связаны с искусством, за многолетнюю плодотворную деятельность он внес значимый вклад в развитие отечественной культуры. "Мы сохраним светлую память об этом прекрасном человеке, его делах и устремлениях", - заключила Любимова.Курбатов - известный литературный критик, член жюри литературной премии "Ясная Поляна", член Союза писателей России, лауреат Государственной премии РФ. Ему был 81 год.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, сергей шаргунов, космос - риа наука, госдума рф