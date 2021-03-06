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Экипаж МКС окончательно заделал первую трещину в российском модуле
Экипаж МКС окончательно заделал первую трещину в российском модуле
Экипаж Международной космической станции (МКС) окончательно заделал первую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха, на нее установлена... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:13
2021-03-06T10:20
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) окончательно заделал первую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха, на нее установлена накладка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие Роскосмоса).Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, ее планируется устранить к 12 марта.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Экипаж МКС окончательно заделал первую трещину в российском модуле

10:13 06.03.2021 (обновлено: 10:20 06.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) окончательно заделал первую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха, на нее установлена накладка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие Роскосмоса).
"Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры (отсек "Звезды", из которого происходит утечка воздуха - ред.) и нанесёт слой герметика с торца установленной ранее (на первую трещину - ред.) накладки", - сказал представитель пресс-службы.
МКС - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, ее планируется устранить к 12 марта.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС помимо россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
 
Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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