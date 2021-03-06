https://ria.ru/20210306/kosmos-1600181178.html

Экипаж МКС окончательно заделал первую трещину в российском модуле

Экипаж МКС окончательно заделал первую трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) окончательно заделал первую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха, на нее установлена... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:13

2021-03-06T10:13

2021-03-06T10:20

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) окончательно заделал первую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха, на нее установлена накладка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие Роскосмоса).Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, ее планируется устранить к 12 марта.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/mks-1600088732.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос