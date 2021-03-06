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В Москве за сутки госпитализировали 701 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 701 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 701 человек с COVID, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:53
2021-03-06T10:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 701 человек с COVID, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 701 человека с COVID-19

10:53 06.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 701 человек с COVID, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 1922 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 909 692. В Москве выявлено 1820 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 701 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в столице скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
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