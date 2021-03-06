https://ria.ru/20210306/koronavirus-1599984454.html

Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности

Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности

Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T17:48

2021-03-06T17:48

2021-03-06T17:48

туризм

коронавирус в россии

новости культуры

туризм

новости - туризм

московский международный дом музыки

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40364/19/403641903_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_80655447cb0116442fc170ced5210614.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.ММДМ стал первой концертной организацией российской столицы, получивших специальную отметку.Получение такого знака и присоединение к международной программе подтверждает соблюдение организацией всех действующих санитарных норм и рекомендаций на фоне пандемии, а также стандартов безопасности Всемирной организации здравоохранения."Этого удалось достичь благодаря строгому ежедневному соблюдению санитарно-гигиенических норм и рекомендаций. Наш главный приоритет — здоровье артистов и гостей", — сказал гендиректор Дома музыки Сергей Тимощук.Сейчас концерты и спектакли там проходят с заполняемостью не более 50 процентов, зрители и сотрудники при входе измеряют температуру. Посетители с симптомами респираторных заболеваний не допускаются в здание. Использование одноразовой маски и перчаток в помещении обязательно. Билеты можно купить бесконтактными способами — с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами.

https://ria.ru/20210304/sharapova-1599591352.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, новости культуры, туризм, новости - туризм, московский международный дом музыки, москва