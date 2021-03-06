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Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности
Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности
Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T17:48
2021-03-06T17:48
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.ММДМ стал первой концертной организацией российской столицы, получивших специальную отметку.Получение такого знака и присоединение к международной программе подтверждает соблюдение организацией всех действующих санитарных норм и рекомендаций на фоне пандемии, а также стандартов безопасности Всемирной организации здравоохранения."Этого удалось достичь благодаря строгому ежедневному соблюдению санитарно-гигиенических норм и рекомендаций. Наш главный приоритет — здоровье артистов и гостей", — сказал гендиректор Дома музыки Сергей Тимощук.Сейчас концерты и спектакли там проходят с заполняемостью не более 50 процентов, зрители и сотрудники при входе измеряют температуру. Посетители с симптомами респираторных заболеваний не допускаются в здание. Использование одноразовой маски и перчаток в помещении обязательно. Билеты можно купить бесконтактными способами — с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами.
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коронавирус в россии, новости культуры, туризм, новости - туризм, московский международный дом музыки, москва

Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности

17:48 06.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкМосковский Международный Дом Музыки в день открытия
Московский Международный Дом Музыки в день открытия - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.
ММДМ стал первой концертной организацией российской столицы, получивших специальную отметку.
Получение такого знака и присоединение к международной программе подтверждает соблюдение организацией всех действующих санитарных норм и рекомендаций на фоне пандемии, а также стандартов безопасности Всемирной организации здравоохранения.
"Этого удалось достичь благодаря строгому ежедневному соблюдению санитарно-гигиенических норм и рекомендаций. Наш главный приоритет — здоровье артистов и гостей", — сказал гендиректор Дома музыки Сергей Тимощук.
Сейчас концерты и спектакли там проходят с заполняемостью не более 50 процентов, зрители и сотрудники при входе измеряют температуру. Посетители с симптомами респираторных заболеваний не допускаются в здание. Использование одноразовой маски и перчаток в помещении обязательно. Билеты можно купить бесконтактными способами — с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами.
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