https://ria.ru/20210306/koronavirus-1599984454.html
Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности
Московский Дом музыки отметили специальным знаком безопасности
Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T17:48
2021-03-06T17:48
2021-03-06T17:48
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.ММДМ стал первой концертной организацией российской столицы, получивших специальную отметку.Получение такого знака и присоединение к международной программе подтверждает соблюдение организацией всех действующих санитарных норм и рекомендаций на фоне пандемии, а также стандартов безопасности Всемирной организации здравоохранения."Этого удалось достичь благодаря строгому ежедневному соблюдению санитарно-гигиенических норм и рекомендаций. Наш главный приоритет — здоровье артистов и гостей", — сказал гендиректор Дома музыки Сергей Тимощук.Сейчас концерты и спектакли там проходят с заполняемостью не более 50 процентов, зрители и сотрудники при входе измеряют температуру. Посетители с симптомами респираторных заболеваний не допускаются в здание. Использование одноразовой маски и перчаток в помещении обязательно. Билеты можно купить бесконтактными способами — с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами.
https://ria.ru/20210304/sharapova-1599591352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, новости культуры, туризм, новости - туризм, московский международный дом музыки, москва
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Всемирный совет по туризму и путешествиям присвоил Московскому Дому музыки специальный знак Safe Travels Discover Moscow, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.
ММДМ стал первой концертной организацией российской столицы, получивших специальную отметку.
Получение такого знака и присоединение к международной программе подтверждает соблюдение организацией всех действующих санитарных норм и рекомендаций на фоне пандемии, а также стандартов безопасности Всемирной организации здравоохранения.
"Этого удалось достичь благодаря строгому ежедневному соблюдению санитарно-гигиенических норм и рекомендаций. Наш главный приоритет — здоровье артистов и гостей", — сказал гендиректор Дома музыки Сергей Тимощук.
Сейчас концерты и спектакли там проходят с заполняемостью не более 50 процентов, зрители и сотрудники при входе измеряют температуру. Посетители с симптомами респираторных заболеваний не допускаются в здание. Использование одноразовой маски и перчаток в помещении обязательно. Билеты можно купить бесконтактными способами — с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами.