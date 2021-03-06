https://ria.ru/20210306/konstitutsiya-1600184393.html

Кипшидзе: упоминание Бога в конституции "подразумевает ответственность"

Кипшидзе: упоминание Бога в конституции "подразумевает ответственность"

Упоминание Бога в российской конституции накладывает на россиян дополнительную моральную ответственность, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:56

2021-03-06T10:56

2021-03-06T10:56

религия и мировоззрение

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

русская православная церковь

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Упоминание Бога в российской конституции накладывает на россиян дополнительную моральную ответственность, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.В пятницу Кипшидзе принял участие в семинаре "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции", который прошел в Москве с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков."Упоминание Бога в конституции подразумевает ответственность за то, чтобы наша политика, конституционное строительство соответствовало той высокой планке, которая поставлена новым текстом конституции. Если мы декларируем свою опору на веру в Бога, которая передана нам предками, то это должно определять нашу жизнь в тех сферах, в которых мы призваны трудиться, как госслужащих, бизнесменов, журналистов, экспертов, церковных служащих. То есть чтобы эта декларация оставалась не только декларацией, но и стимулом реальной приверженности тем ценностям, которые связаны с верой в Бога", - сказал Кипшидзе.По его словам, Конституция России 1993 года была "недостаточно зрелой, чтобы совершить переход от безбожного общества к обществу, где защищаются и уважают права верующих людей". "А теперь, спустя 27 лет (после внесения поправок в Конституцию России, в том числе упоминания о Боге – ред.) это стало возможным", - заключил собеседник агентства.Идею внести упоминание Бога в Основной Закон предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его поддержали все традиционные конфессии России. С 2020 года в статье 67 Основного Закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности". В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции" организовали Фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Среди выступающих - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.

https://ria.ru/20210306/tsennosti-1600183514.html

https://ria.ru/20210218/kodeks-1597975065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь