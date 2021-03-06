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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210306/konstitutsiya-1600184393.html
Кипшидзе: упоминание Бога в конституции "подразумевает ответственность"
Кипшидзе: упоминание Бога в конституции "подразумевает ответственность"
Упоминание Бога в российской конституции накладывает на россиян дополнительную моральную ответственность, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:56
2021-03-06T10:56
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Упоминание Бога в российской конституции накладывает на россиян дополнительную моральную ответственность, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.В пятницу Кипшидзе принял участие в семинаре "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции", который прошел в Москве с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков."Упоминание Бога в конституции подразумевает ответственность за то, чтобы наша политика, конституционное строительство соответствовало той высокой планке, которая поставлена новым текстом конституции. Если мы декларируем свою опору на веру в Бога, которая передана нам предками, то это должно определять нашу жизнь в тех сферах, в которых мы призваны трудиться, как госслужащих, бизнесменов, журналистов, экспертов, церковных служащих. То есть чтобы эта декларация оставалась не только декларацией, но и стимулом реальной приверженности тем ценностям, которые связаны с верой в Бога", - сказал Кипшидзе.По его словам, Конституция России 1993 года была "недостаточно зрелой, чтобы совершить переход от безбожного общества к обществу, где защищаются и уважают права верующих людей". "А теперь, спустя 27 лет (после внесения поправок в Конституцию России, в том числе упоминания о Боге – ред.) это стало возможным", - заключил собеседник агентства.Идею внести упоминание Бога в Основной Закон предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его поддержали все традиционные конфессии России. С 2020 года в статье 67 Основного Закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности". В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции" организовали Фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Среди выступающих - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.
https://ria.ru/20210306/tsennosti-1600183514.html
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь

Кипшидзе: упоминание Бога в конституции "подразумевает ответственность"

10:56 06.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновЦеремония инаугурации президента Российской Федерации
Церемония инаугурации президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Упоминание Бога в российской конституции накладывает на россиян дополнительную моральную ответственность, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В пятницу Кипшидзе принял участие в семинаре "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции", который прошел в Москве с участием российских и немецких богословов, ученых и политиков.
"Упоминание Бога в конституции подразумевает ответственность за то, чтобы наша политика, конституционное строительство соответствовало той высокой планке, которая поставлена новым текстом конституции. Если мы декларируем свою опору на веру в Бога, которая передана нам предками, то это должно определять нашу жизнь в тех сферах, в которых мы призваны трудиться, как госслужащих, бизнесменов, журналистов, экспертов, церковных служащих. То есть чтобы эта декларация оставалась не только декларацией, но и стимулом реальной приверженности тем ценностям, которые связаны с верой в Бога", - сказал Кипшидзе.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
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По его словам, Конституция России 1993 года была "недостаточно зрелой, чтобы совершить переход от безбожного общества к обществу, где защищаются и уважают права верующих людей". "А теперь, спустя 27 лет (после внесения поправок в Конституцию России, в том числе упоминания о Боге – ред.) это стало возможным", - заключил собеседник агентства.
Идею внести упоминание Бога в Основной Закон предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его поддержали все традиционные конфессии России. С 2020 года в статье 67 Основного Закона значится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Как позже установил Конституционный суд РФ, внесение в конституцию указания о вере в бога не означает отказа от светского характера государства и отказа от свободы совести, поскольку "не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности". В Конституционном суде отметили, что включение в текст этого положения призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности.
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Семинар "Христианство и политика: светскость и упоминание бога в конституции" организовали Фонд Аденауэра и Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Среди выступающих - руководитель представительства и уполномоченный Фонда имени Конрада Аденауэра по Российской Федерации доктор Томас Кунце, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников, профессор европейской истории XIX и XX веков в Технологическом университете Хемница историк Франк-Лотар Кролл, президент парламента земли Саксония, член партии ХДС доктор Матиас Рёсслер, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Аркадий Малер.
 
Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
 
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