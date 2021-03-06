https://ria.ru/20210306/komarovskiy-1600222661.html

Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине

Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону раскритиковал уровень жизни на Украине. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-06T18:40

2021-03-06T18:40

2021-03-07T02:50

евгений комаровский

индия

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону раскритиковал уровень жизни на Украине.Гордон не согласился со словами врача и нелицеприятно высказался в его адрес. В ответ Комаровский отметил, что украинцы потеряли и разрушили все, что осталось в наследство после Советского Союза.Также Комаровский в качестве аргумента в споре с Гордоном привел в пример Индию, перечислив успехи южноазиатской страны, включая достижения в сферах промышленности, ракетостроения, IT и медицины. Он напомнил Гордону, что Индия производит 65 процентов вакцин всего мира.

https://ria.ru/20210306/pozornyy-1600208242.html

индия

украина

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2021

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евгений комаровский, индия, украина, в мире