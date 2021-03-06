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Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине
Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону раскритиковал уровень жизни на Украине. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-06T18:40
2021-03-07T02:50
евгений комаровский
индия
украина
в мире
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону раскритиковал уровень жизни на Украине.Гордон не согласился со словами врача и нелицеприятно высказался в его адрес. В ответ Комаровский отметил, что украинцы потеряли и разрушили все, что осталось в наследство после Советского Союза.Также Комаровский в качестве аргумента в споре с Гордоном привел в пример Индию, перечислив успехи южноазиатской страны, включая достижения в сферах промышленности, ракетостроения, IT и медицины. Он напомнил Гордону, что Индия производит 65 процентов вакцин всего мира.
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евгений комаровский, индия, украина, в мире

Комаровский раскритиковал уровень жизни на Украине

18:40 06.03.2021 (обновлено: 02:50 07.03.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью Дмитрию Гордону раскритиковал уровень жизни на Украине.
"Мы что, развитая страна? Мы были развитая страна, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы", — сказал он.
Гордон не согласился со словами врача и нелицеприятно высказался в его адрес. В ответ Комаровский отметил, что украинцы потеряли и разрушили все, что осталось в наследство после Советского Союза.
Также Комаровский в качестве аргумента в споре с Гордоном привел в пример Индию, перечислив успехи южноазиатской страны, включая достижения в сферах промышленности, ракетостроения, IT и медицины. Он напомнил Гордону, что Индия производит 65 процентов вакцин всего мира.
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