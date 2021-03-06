https://ria.ru/20210306/energosistema-1600165100.html

На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы

На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы

Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в следующем году, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T00:22

2021-03-06T00:22

2021-03-06T12:09

россия

юрий витренко

белоруссия

европа

киев

украина

экономика

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КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в следующем году, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на онлайн-встрече с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом.По его словам, процесс синхронизации с ENTSO-E — европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии — выходит на финишную прямую.Присоединение к ENTSO-E обеспечит демонополизацию украинского рынка электроэнергии и поможет внедрить на нем прозрачные европейские правила и процедуры, отмечается в сообщении.Среди задач по ускорению синхронизации Витренко назвал модернизацию энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей. По его словам, Киев осознает проблему с поставками электричества из Европы при пиковых нагрузках, поэтому рассматривает возможность расширения генерирующих мощностей и строительства новых.Витренко уже заявлял, что выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, и призывал присоединиться к европейской энергосистеме. Для этого, по его словам, нужно провести ремонт инфраструктуры, значительная часть которой просто не работает.В апреле прошлого года Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но в начале этого года возобновила поставки из-за дефицита во время холодов. Как заявлял глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Киев не откажется от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона.

https://ria.ru/20210304/vizit-1599812249.html

россия

белоруссия

европа

киев

украина

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россия, юрий витренко, белоруссия, европа, киев, украина, экономика