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На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы
На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы
Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в следующем году, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T00:22
2021-03-06T12:09
россия
юрий витренко
белоруссия
европа
киев
украина
экономика
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КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в следующем году, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на онлайн-встрече с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом.По его словам, процесс синхронизации с ENTSO-E — европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии — выходит на финишную прямую.Присоединение к ENTSO-E обеспечит демонополизацию украинского рынка электроэнергии и поможет внедрить на нем прозрачные европейские правила и процедуры, отмечается в сообщении.Среди задач по ускорению синхронизации Витренко назвал модернизацию энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей. По его словам, Киев осознает проблему с поставками электричества из Европы при пиковых нагрузках, поэтому рассматривает возможность расширения генерирующих мощностей и строительства новых.Витренко уже заявлял, что выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, и призывал присоединиться к европейской энергосистеме. Для этого, по его словам, нужно провести ремонт инфраструктуры, значительная часть которой просто не работает.В апреле прошлого года Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но в начале этого года возобновила поставки из-за дефицита во время холодов. Как заявлял глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Киев не откажется от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона.
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россия, юрий витренко, белоруссия, европа, киев, украина, экономика

На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы

00:22 06.03.2021 (обновлено: 12:09 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИ.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко
И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в следующем году, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на онлайн-встрече с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом.
По его словам, процесс синхронизации с ENTSO-E — европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии — выходит на финишную прямую.

"В 2022 году Объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E", — цитирует Витренко пресс-служба украинского кабмина.

Присоединение к ENTSO-E обеспечит демонополизацию украинского рынка электроэнергии и поможет внедрить на нем прозрачные европейские правила и процедуры, отмечается в сообщении.
Среди задач по ускорению синхронизации Витренко назвал модернизацию энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей. По его словам, Киев осознает проблему с поставками электричества из Европы при пиковых нагрузках, поэтому рассматривает возможность расширения генерирующих мощностей и строительства новых.
Витренко уже заявлял, что выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, и призывал присоединиться к европейской энергосистеме. Для этого, по его словам, нужно провести ремонт инфраструктуры, значительная часть которой просто не работает.
В апреле прошлого года Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но в начале этого года возобновила поставки из-за дефицита во время холодов. Как заявлял глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Киев не откажется от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона.
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