На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы
00:22 06.03.2021 (обновлено: 12:09 06.03.2021)
КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в следующем году, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко на онлайн-встрече с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом.
По его словам, процесс синхронизации с ENTSO-E — европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии — выходит на финишную прямую.
"В 2022 году Объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E", — цитирует Витренко пресс-служба украинского кабмина.
Присоединение к ENTSO-E обеспечит демонополизацию украинского рынка электроэнергии и поможет внедрить на нем прозрачные европейские правила и процедуры, отмечается в сообщении.
Среди задач по ускорению синхронизации Витренко назвал модернизацию энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей. По его словам, Киев осознает проблему с поставками электричества из Европы при пиковых нагрузках, поэтому рассматривает возможность расширения генерирующих мощностей и строительства новых.
Витренко уже заявлял, что выступает против импорта электроэнергии из России и Белоруссии, и призывал присоединиться к европейской энергосистеме. Для этого, по его словам, нужно провести ремонт инфраструктуры, значительная часть которой просто не работает.
В апреле прошлого года Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но в начале этого года возобновила поставки из-за дефицита во время холодов. Как заявлял глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Киев не откажется от импорта российской электроэнергии до конца отопительного сезона.