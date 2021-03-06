https://ria.ru/20210306/ekonomika-1600230223.html

Сенат США утвердил пакет мер по стимулированию экономики

Сенат США утвердил пакет мер по стимулированию экономики

Американские сенаторы поддержали пакет мер по стимулированию экономики, который оценивается в 1,9 триллиона долларов. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T20:53

2021-03-06T20:53

2021-03-06T23:20

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Американские сенаторы поддержали пакет мер по стимулированию экономики, который оценивается в 1,9 триллиона долларов.Заседание палаты транслировал телеканал C-Span.Ключевой мерой станут чеки на 1,4 тысячи долларов, которые получат большинство налогоплательщиков в США. Законопроект также предполагает выделение средств на поддержку местных властей, школ и бизнеса.Документ поддержали 50 сенаторов, против выступили 49. Один республиканец не принял участие в голосовании, которое завершило более чем 24-часовое заседание.Из законопроекта ожидаемо исключили положение об увеличении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2025 году.Теперь документ должен еще раз пройти через палату представителей, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.После голосования глава государства поблагодарил сенат за принятие законопроекта. Он пообещал, что более 85 процентов американских домохозяйств "получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека". По его словам, среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до 100 тысяч долларов в год может рассчитывать в общей сложности на 5,6 тысячи долларов.

https://ria.ru/20210305/ssha-1599927323.html

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джо байден, сша, в мире