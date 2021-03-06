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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210306/degtyarev-1600198381.html
Дегтярев проверил работу чиновников после циклона в Хабаровском крае
Дегтярев проверил работу чиновников после циклона в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил работу чиновников после циклона, обрушившегося на регион 16-17 февраля, и заявил, что "сделает... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T13:46
2021-03-06T13:46
хабаровский край
михаил дегтярев
советская гавань
комсомольский район
советско-гаванский район
происшествия
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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил работу чиновников после циклона, обрушившегося на регион 16-17 февраля, и заявил, что "сделает кадровые выводы".Глава региона в субботу находится с рабочей поездкой в Советско-Гаванском районе края.Циклон проходил по территории Хабаровского края 16-17 февраля. Порывы ветра на побережье Татарского пролива достигали 38 метров в секунду. Масштабы повреждений оказались намного масштабнее, чем предполагали предварительно. Всего, учитывая данные местных властей, в результате циклона было повреждено 336 зданий и сооружений, где ветром либо поломало кровлю, либо выбило стекла или оборвало части фасада. Ущерб причинен 12 поселениям. Большая часть объектов повреждена в Совгаванском районе (227 в четырех населенных пунктах: Советская Гавань, Майский, Лососина и Заветы Ильича). В 54 населенных пунктах края в непогоду без света остались почти 9,5 тысячи жилых домов.После срыва крыши здания детского сада №11 в городе Советская Гавань заведено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Следствием установлено, что при работе по реконструкции кровли были допущены нарушения строительных норм и правил.В комитете правительства края по гражданской защите сообщили, что пострадавшим территориям оказывается помощь. Из резерва материальных ресурсов доставлено в пострадавшие от непогоды муниципалитеты около четырех тысяч листов шифера, 70 штук профлиста и 10,9 километра электрического кабеля.Администрации консультируют по оформлению документов для выделения субсидий на аварийно-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы. Как сообщил муниципалитет Совгаванского района, сумма ущерба там превысила 40 миллионов рублей.В первую очередь глава региона проверил объекты сферы образования. Суммы денежных средств, которые требуются на ремонт оконных конструкций и обновление кровель, варьируются от 250 тысяч рублей по школе №16 в поселке Заветы Ильича до 12-13 миллионов рублей в детском саду №11 в Советской Гавани. В субботу деньги району уже перечислены, их поступление на счет муниципалитета ожидается 9 марта.Восстановлено 22 объекта, в числе которых шесть социально значимых, один частный дом, три многоквартирных дома. По предварительным подсчетам, на ликвидацию последствий ураганного ветра всего требуется около 85 миллионов рублей.В краевом комитете по гражданской защите сообщили, что на данный момент поступило 129 заявлений на оказание единовременной материальной помощи в общей сумме 1,1 миллиона рублей на компенсации местным жителям за поврежденное остекление теплиц, балконов, поваленные ограждения частных домов. Врио губернатора принято принципиальное решение о выделении 10 тысяч рублей на каждое пострадавшее домовладение или семью, проживающую в многоквартирном доме.По многоквартирным домам к ремонту крыш приступило НКО "Региональный оператор – Фонд капитального ремонта МКД в Хабаровском крае". Наиболее пострадавшие от ураганного ветра здания планируется полностью отремонтировать к 15 апреля, сообщила глава краевого фонда капремонта Алена Сидорова.Распоряжением правительства края от 17 февраля введен режим ЧС межмуниципального характера. Это позволяет оперативно распоряжаться выделенными финансовыми средствами, определяя подрядчиков на выполнение необходимых аварийно-восстановительных работ. Сейчас на территориях Советско-Гаванского, Ванинского и Нанайского районов продолжает действовать особый режим. В Комсомольском районе ущерб был минимальный, поэтому местные власти режим ЧС отменили.
https://ria.ru/20210305/referendum-1600089333.html
https://ria.ru/20210306/pozhar-1600187453.html
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михаил дегтярев, советская гавань, комсомольский район, советско-гаванский район, происшествия

Дегтярев проверил работу чиновников после циклона в Хабаровском крае

13:46 06.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 6 мар - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил работу чиновников после циклона, обрушившегося на регион 16-17 февраля, и заявил, что "сделает кадровые выводы".
Глава региона в субботу находится с рабочей поездкой в Советско-Гаванском районе края.

"Прошло больше двух недель после циклона, а по объектам образования до сих пор не начат ремонт. Вопрос с финансированием чиновники правительства решили только позавчера, узнав, что я собираюсь ехать и смотреть на месте, как обстоят дела. Люди все это видят и задают вопрос: если чиновники работают так в режиме ЧС, то как они выполняют свои обязанности в обычное время? Проверим досконально, кто конкретно лоботрясничает, прикрываясь бумагами. Скорее всего, сделаем кадровые выводы", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Циклон проходил по территории Хабаровского края 16-17 февраля. Порывы ветра на побережье Татарского пролива достигали 38 метров в секунду. Масштабы повреждений оказались намного масштабнее, чем предполагали предварительно. Всего, учитывая данные местных властей, в результате циклона было повреждено 336 зданий и сооружений, где ветром либо поломало кровлю, либо выбило стекла или оборвало части фасада. Ущерб причинен 12 поселениям. Большая часть объектов повреждена в Совгаванском районе (227 в четырех населенных пунктах: Советская Гавань, Майский, Лососина и Заветы Ильича). В 54 населенных пунктах края в непогоду без света остались почти 9,5 тысячи жилых домов.
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После срыва крыши здания детского сада №11 в городе Советская Гавань заведено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Следствием установлено, что при работе по реконструкции кровли были допущены нарушения строительных норм и правил.
В комитете правительства края по гражданской защите сообщили, что пострадавшим территориям оказывается помощь. Из резерва материальных ресурсов доставлено в пострадавшие от непогоды муниципалитеты около четырех тысяч листов шифера, 70 штук профлиста и 10,9 километра электрического кабеля.
Администрации консультируют по оформлению документов для выделения субсидий на аварийно-спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы. Как сообщил муниципалитет Совгаванского района, сумма ущерба там превысила 40 миллионов рублей.
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В первую очередь глава региона проверил объекты сферы образования. Суммы денежных средств, которые требуются на ремонт оконных конструкций и обновление кровель, варьируются от 250 тысяч рублей по школе №16 в поселке Заветы Ильича до 12-13 миллионов рублей в детском саду №11 в Советской Гавани. В субботу деньги району уже перечислены, их поступление на счет муниципалитета ожидается 9 марта.
Восстановлено 22 объекта, в числе которых шесть социально значимых, один частный дом, три многоквартирных дома. По предварительным подсчетам, на ликвидацию последствий ураганного ветра всего требуется около 85 миллионов рублей.
В краевом комитете по гражданской защите сообщили, что на данный момент поступило 129 заявлений на оказание единовременной материальной помощи в общей сумме 1,1 миллиона рублей на компенсации местным жителям за поврежденное остекление теплиц, балконов, поваленные ограждения частных домов. Врио губернатора принято принципиальное решение о выделении 10 тысяч рублей на каждое пострадавшее домовладение или семью, проживающую в многоквартирном доме.
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Распоряжением правительства края от 17 февраля введен режим ЧС межмуниципального характера. Это позволяет оперативно распоряжаться выделенными финансовыми средствами, определяя подрядчиков на выполнение необходимых аварийно-восстановительных работ. Сейчас на территориях Советско-Гаванского, Ванинского и Нанайского районов продолжает действовать особый режим. В Комсомольском районе ущерб был минимальный, поэтому местные власти режим ЧС отменили.
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревСоветская ГаваньКомсомольский районСоветско-Гаванский районПроисшествия
 
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