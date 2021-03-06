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Байден решил пересмотреть свои полномочия по нанесению ударов за границей
Байден решил пересмотреть свои полномочия по нанесению ударов за границей
Президент США Джо Байден согласился обновить закон о полномочиях главы государства по нанесению ударов за границей. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:58
2021-03-06T12:04
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился обновить закон о полномочиях главы государства по нанесению ударов за границей. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По закону о разрешении на применение военной силы (Authorization for Use of Military Force, AUMF), принятому в США после атак 11 сентября 2001 года, президент имеет право использовать "необходимую и соответствующую военную силу" против тех, кто стоял за этими атаками.Она добавила, что Белый дом проведет консультации по этому вопросу.Вопрос об ограничении полномочий президента по применению военной силы подняли в США после недавнего удара по объектам проиранских группировок на сирийско-иракской границе. В Пентагоне заявили, что это был ответ на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. После этого демократ Тим Кейн и республиканец Тодд Янг внесли в сенат законопроект об отзыве резолюций конгресса от 1991 и 2002 годов, которые положили начало войне в Персидском заливе и операции в Ираке и до сих пор позволяют президенту применять военную силу за рубежом.
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дженнифер псаки, джо байден, сша, в мире

Байден решил пересмотреть свои полномочия по нанесению ударов за границей

09:58 06.03.2021 (обновлено: 12:04 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины
Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился обновить закон о полномочиях главы государства по нанесению ударов за границей. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По закону о разрешении на применение военной силы (Authorization for Use of Military Force, AUMF), принятому в США после атак 11 сентября 2001 года, президент имеет право использовать "необходимую и соответствующую военную силу" против тех, кто стоял за этими атаками.

"Президент Байден согласен, что AUMF, который существует уже 20 лет, давно пора обновить", — сказала Псаки.

Она добавила, что Белый дом проведет консультации по этому вопросу.
Вопрос об ограничении полномочий президента по применению военной силы подняли в США после недавнего удара по объектам проиранских группировок на сирийско-иракской границе. В Пентагоне заявили, что это был ответ на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. После этого демократ Тим Кейн и республиканец Тодд Янг внесли в сенат законопроект об отзыве резолюций конгресса от 1991 и 2002 годов, которые положили начало войне в Персидском заливе и операции в Ираке и до сих пор позволяют президенту применять военную силу за рубежом.
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