Байден решил пересмотреть свои полномочия по нанесению ударов за границей

Байден решил пересмотреть свои полномочия по нанесению ударов за границей

Президент США Джо Байден согласился обновить закон о полномочиях главы государства по нанесению ударов за границей. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь...

2021-03-06T09:58

2021-03-06T09:58

2021-03-06T12:04

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился обновить закон о полномочиях главы государства по нанесению ударов за границей. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По закону о разрешении на применение военной силы (Authorization for Use of Military Force, AUMF), принятому в США после атак 11 сентября 2001 года, президент имеет право использовать "необходимую и соответствующую военную силу" против тех, кто стоял за этими атаками.Она добавила, что Белый дом проведет консультации по этому вопросу.Вопрос об ограничении полномочий президента по применению военной силы подняли в США после недавнего удара по объектам проиранских группировок на сирийско-иракской границе. В Пентагоне заявили, что это был ответ на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. После этого демократ Тим Кейн и республиканец Тодд Янг внесли в сенат законопроект об отзыве резолюций конгресса от 1991 и 2002 годов, которые положили начало войне в Персидском заливе и операции в Ираке и до сих пор позволяют президенту применять военную силу за рубежом.

