https://ria.ru/20210306/avariya-1600191343.html

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Четыре человека получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ со столбом в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T12:17

2021-03-06T12:17

2021-03-06T12:17

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ со столбом в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.ДТП произошло в субботу в 6:45 на проспекте Ленина.Есть ли среди пострадавших дети и в каком состоянии находятся раненые, на данный момент неизвестно.

https://ria.ru/20210304/deputat-1599908087.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, происшествия