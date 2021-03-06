https://ria.ru/20210306/avariya-1600191343.html
В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Четыре человека получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ со столбом в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:17
2021-03-06T12:17
2021-03-06T12:17
нижний новгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ со столбом в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.ДТП произошло в субботу в 6:45 на проспекте Ленина.Есть ли среди пострадавших дети и в каком состоянии находятся раненые, на данный момент неизвестно.
https://ria.ru/20210304/deputat-1599908087.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, происшествия