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В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Четыре человека получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ со столбом в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:17
2021-03-06T12:17
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ со столбом в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.ДТП произошло в субботу в 6:45 на проспекте Ленина.Есть ли среди пострадавших дети и в каком состоянии находятся раненые, на данный момент неизвестно.
https://ria.ru/20210304/deputat-1599908087.html
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нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

12:17 06.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Четыре человека получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ со столбом в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в субботу в 6:45 на проспекте Ленина.
"Автобус ПАЗ задней частью врезался в столб. Четыре человека доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
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Нижний НовгородПроисшествия
 
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