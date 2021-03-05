Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/zhirinovskiy-1600159717.html
Жириновский рассказал о судьбе России в случае сохранения СССР
Жириновский рассказал о судьбе России в случае сохранения СССР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР, сегодня... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T21:41
2021-03-05T21:56
лдпр
владимир жириновский
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:51:3074:1780_1920x0_80_0_0_324c90b38a88fa67dfb01a19a8b18c98.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР, сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире.Жириновский считает, что в случае сохранения СССР по результатам референдума "была бы решена земельная проблема, а страна "уже лет 20 бы экспортировала продовольствие"."Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранились. Тогда, в Советском Союзе, родилось от смешанных браков 22 миллиона детей. Сейчас бы еще 22 родилось. Уже было бы 50 миллионов. Никакого бы национализма не было. Национализм выжигается каленым железом не через насилие, не через деньги, а через смешанные браки", - считает Жириновский.
https://ria.ru/20210305/kommunisty-1599927625.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6da648ed48334cd897c11a08cac0357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, владимир жириновский, ссср, общество

Жириновский рассказал о судьбе России в случае сохранения СССР

21:41 05.03.2021 (обновлено: 21:56 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР, сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире.

"Мы бы сохранили всю территорию. Нас было бы сейчас 300 миллионов. Была бы наша мощнейшая экономика. Ибо мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград. И представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана – это было бы общее наше богатство", - сказал политик в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Жириновский считает, что в случае сохранения СССР по результатам референдума "была бы решена земельная проблема, а страна "уже лет 20 бы экспортировала продовольствие".
"Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранились. Тогда, в Советском Союзе, родилось от смешанных браков 22 миллиона детей. Сейчас бы еще 22 родилось. Уже было бы 50 миллионов. Никакого бы национализма не было. Национализм выжигается каленым железом не через насилие, не через деньги, а через смешанные браки", - считает Жириновский.
Митинг на Калужской площади в Москве, приуроченный к годовщине Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 08:00
Зачем коммунисты развалили СССР?
 
ЛДПРВладимир ЖириновскийСССРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния