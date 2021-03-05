https://ria.ru/20210305/zhirinovskiy-1600159717.html

Жириновский рассказал о судьбе России в случае сохранения СССР

Жириновский рассказал о судьбе России в случае сохранения СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР, сегодня... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T21:41

2021-03-05T21:41

2021-03-05T21:56

лдпр

владимир жириновский

ссср

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению СССР, сегодня бы страна сохранилась в полном территориальном составе, была бы самой преуспевающей в мире.Жириновский считает, что в случае сохранения СССР по результатам референдума "была бы решена земельная проблема, а страна "уже лет 20 бы экспортировала продовольствие"."Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранились. Тогда, в Советском Союзе, родилось от смешанных браков 22 миллиона детей. Сейчас бы еще 22 родилось. Уже было бы 50 миллионов. Никакого бы национализма не было. Национализм выжигается каленым железом не через насилие, не через деньги, а через смешанные браки", - считает Жириновский.

https://ria.ru/20210305/kommunisty-1599927625.html

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, владимир жириновский, ссср, общество