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Биография Елены Яковлевой
Биография Елены Яковлевой
Актриса театра и кино Елена Алексеевна Яковлева родилась 5 марта 1961 года в Новоград-Волынском Житомирской области Украинской ССР в семье военнослужащего. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T02:06
2021-03-05T02:06
елена яковлева
справки
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Актриса театра и кино Елена Алексеевна Яковлева родилась 5 марта 1961 года в Новоград-Волынском Житомирской области Украинской ССР в семье военнослужащего.В 1978 году окончила школу в Харькове. Некоторое время работала библиотекарем в Харьковском государственном университете, затем картографом.В 1984 году Яковлева окончила ГИТИС (мастерская Владимира Андреева). Получив диплом, была принята в труппу театра "Современник", где прослужила до 1986 года. Дебютом на сцене этого театра стал спектакль "Двое на качелях" Уильяма Гибсона. Яковлева участвовала в постановках "Три сестры" Антона Чехова, "Навеки девятнадцатилетние" Григория Бакланова, "Близнец" Михаила Рощина.В 1986 году Елена Яковлева перешла в Театр имени М. Н. Ермоловой, где играла в спектаклях "Прощай, Иуда" Ирениуша Иредынского, "Костюмер" Рональда Харвуда, "Снег недалеко от тюрьмы" Николая Климонтовича. В 1988 году актриса вернулась в "Современник", где работала до 2011 года. Была занята в постановках "Звезды на утреннем небе" Александра Галина, "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург, "Мурлин Мурло" Николая Коляды, "Пигмалион" Бернарда Шоу, "Гроза" Александра Островского, "Бесы" Федора Достоевского, "Пять вечеров" Александра Володина и др. С 2018 году Яковлева выступает на сцене театра в качестве приглашенной актрисы. Она исполняет роль Марии Стюарт в спектакле Римаса Туминаса "Играем… Шиллера!". Елена Яковлева играла в спектаклях агентства "Арт-Партнер XXI": "Бумажный брак", "Территория любви", "Кто боится Вирджинии Вульф?". В 2017 году сыграла одну из центральных ролей в спектакле Московского драматического театра имени А.С. Пушкина "Эта прекрасная жизнь" по комедии Кена Людвига. С 2017 года выступает на сцене театра "Центр драматургии и режиссуры", занята в спектаклях "Старый дом", "Мама", "Медведь". В кино Елена Яковлева дебютировала, будучи студенткой, в 1983 году в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Двое под одним зонтом".В 1980-х годах актриса снималась в фильмах "Плюмбум, или Опасная игра" Вадима Абдрашитова (1986), "Время летать" (1987) и "Лестница" (1989) Алексея Сахарова, "Свой крест" Валерия Лонского (1989), "Сердце не камень" Леонида Пчелкина (1989). Успех Елене Яковлевой принесла главная роль в драме "Интердевочка" (1989), поставленной Петром Тодоровским по повести Владимира Кунина. Эта работа получила признание на кинофорумах – актриса была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль (1989), а также призов Токийского кинофестиваля и кинофестиваля "Созвездие-90", была названа журналом "Советский экран" лучшей актрисой 1989 года.Впоследствии Елена Яковлева снялась еще в трех фильмах Тодоровского: "Анкор, еще Анкор!" (1992), "Какая чудная игра" (1995) и "Ретро втроем" (1998). Всего актриса сыграла более 100 ролей в кино.Она снималась в таких картинах, как "Мой сводный брат Франкенштейн" (2004), "Я остаюсь" (2006), "Семейка Ады" (2007), телесериалах "Петербургские тайны" (1994-1998), "Каменская" (1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011), "Курсанты" (2004), "Важнее, чем любовь" (2006), "Преступление и наказание" (2007), "Катя" (2009) и других.В последние годы актриса играла в кинофильмах "Обменяйтесь кольцами" (2012), "Пять звезд" (2012), "Вальс-бостон" (2013), музыкальной комедии "Самый лучший день" (2015), телесериалах "Любопытная Варвара" (2012, 2014, 2015), "Склифосовский" (2012-2015, 2017-2019, 2021), "Вангелия" (2013), "Большие надежды" (2019), картинах "Экипаж" (2016), "Последний богатырь" (2017) и "Последний богатырь: корень зла" (2020), "Черновик" (2018), "Вратарь Галактики" (2020)Елена Яковлева – народная артистка России (2002). Лауреат Государственной премии России в области театрального искусства (2001). Награждена орденом Почета (2006). Среди кинематографических наград актрисы – приз Римского кинофестиваля (1990), премии "Ника" (1989, 1992), кинофестиваля "Созвездие" (1990, 1993), "Золотой орел" (2005 и 2017), а также премия ТЭФИ (2004). В 2013 году Елена Яковлева получила приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в области телевизионного кино за роль в сериале "Жуков". Елена Яковлева замужем вторым браком за народным артистом РФ Валерием Шальных. В 1992 году в семье родился сын Денис. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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елена яковлева, справки

Биография Елены Яковлевой

02:06 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗвукозапись анимационного проекта "Белка и Стрелка. Звёздные собаки"
Звукозапись анимационного проекта Белка и Стрелка. Звёздные собаки - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актриса театра и кино Елена Алексеевна Яковлева родилась 5 марта 1961 года в Новоград-Волынском Житомирской области Украинской ССР в семье военнослужащего.
В 1978 году окончила школу в Харькове. Некоторое время работала библиотекарем в Харьковском государственном университете, затем картографом.
В 1984 году Яковлева окончила ГИТИС (мастерская Владимира Андреева).
Получив диплом, была принята в труппу театра "Современник", где прослужила до 1986 года. Дебютом на сцене этого театра стал спектакль "Двое на качелях" Уильяма Гибсона. Яковлева участвовала в постановках "Три сестры" Антона Чехова, "Навеки девятнадцатилетние" Григория Бакланова, "Близнец" Михаила Рощина.
В 1986 году Елена Яковлева перешла в Театр имени М. Н. Ермоловой, где играла в спектаклях "Прощай, Иуда" Ирениуша Иредынского, "Костюмер" Рональда Харвуда, "Снег недалеко от тюрьмы" Николая Климонтовича.
В 1988 году актриса вернулась в "Современник", где работала до 2011 года. Была занята в постановках "Звезды на утреннем небе" Александра Галина, "Крутой маршрут" Евгении Гинзбург, "Мурлин Мурло" Николая Коляды, "Пигмалион" Бернарда Шоу, "Гроза" Александра Островского, "Бесы" Федора Достоевского, "Пять вечеров" Александра Володина и др.
С 2018 году Яковлева выступает на сцене театра в качестве приглашенной актрисы. Она исполняет роль Марии Стюарт в спектакле Римаса Туминаса "Играем… Шиллера!".
Елена Яковлева играла в спектаклях агентства "Арт-Партнер XXI": "Бумажный брак", "Территория любви", "Кто боится Вирджинии Вульф?".
В 2017 году сыграла одну из центральных ролей в спектакле Московского драматического театра имени А.С. Пушкина "Эта прекрасная жизнь" по комедии Кена Людвига.
С 2017 года выступает на сцене театра "Центр драматургии и режиссуры", занята в спектаклях "Старый дом", "Мама", "Медведь".
В кино Елена Яковлева дебютировала, будучи студенткой, в 1983 году в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Двое под одним зонтом".
В 1980-х годах актриса снималась в фильмах "Плюмбум, или Опасная игра" Вадима Абдрашитова (1986), "Время летать" (1987) и "Лестница" (1989) Алексея Сахарова, "Свой крест" Валерия Лонского (1989), "Сердце не камень" Леонида Пчелкина (1989). Успех Елене Яковлевой принесла главная роль в драме "Интердевочка" (1989), поставленной Петром Тодоровским по повести Владимира Кунина. Эта работа получила признание на кинофорумах – актриса была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль (1989), а также призов Токийского кинофестиваля и кинофестиваля "Созвездие-90", была названа журналом "Советский экран" лучшей актрисой 1989 года.
Впоследствии Елена Яковлева снялась еще в трех фильмах Тодоровского: "Анкор, еще Анкор!" (1992), "Какая чудная игра" (1995) и "Ретро втроем" (1998).
Всего актриса сыграла более 100 ролей в кино.
Она снималась в таких картинах, как "Мой сводный брат Франкенштейн" (2004), "Я остаюсь" (2006), "Семейка Ады" (2007), телесериалах "Петербургские тайны" (1994-1998), "Каменская" (1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011), "Курсанты" (2004), "Важнее, чем любовь" (2006), "Преступление и наказание" (2007), "Катя" (2009) и других.
В последние годы актриса играла в кинофильмах "Обменяйтесь кольцами" (2012), "Пять звезд" (2012), "Вальс-бостон" (2013), музыкальной комедии "Самый лучший день" (2015), телесериалах "Любопытная Варвара" (2012, 2014, 2015), "Склифосовский" (2012-2015, 2017-2019, 2021), "Вангелия" (2013), "Большие надежды" (2019), картинах "Экипаж" (2016), "Последний богатырь" (2017) и "Последний богатырь: корень зла" (2020), "Черновик" (2018), "Вратарь Галактики" (2020)
Елена Яковлева – народная артистка России (2002). Лауреат Государственной премии России в области театрального искусства (2001). Награждена орденом Почета (2006).
Среди кинематографических наград актрисы – приз Римского кинофестиваля (1990), премии "Ника" (1989, 1992), кинофестиваля "Созвездие" (1990, 1993), "Золотой орел" (2005 и 2017), а также премия ТЭФИ (2004).
В 2013 году Елена Яковлева получила приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в области телевизионного кино за роль в сериале "Жуков".
Елена Яковлева замужем вторым браком за народным артистом РФ Валерием Шальных. В 1992 году в семье родился сын Денис.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Елена ЯковлеваСправки
 
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