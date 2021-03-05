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Подборки топ-10 акций ВТБ Капитал Инвестиции обогнали бенчмарки
Подборки топ-10 акций ВТБ Капитал Инвестиции обогнали бенчмарки
Подборки наиболее перспективных акций, которые готовят аналитики ВТБ Капитал Инвестиции, по итогам января-февраля 2021 года значительно обогнали соответствующие РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:48
2021-03-05T10:48
2021-03-05T10:48
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подборки наиболее перспективных акций, которые готовят аналитики ВТБ Капитал Инвестиции, по итогам января-февраля 2021 года значительно обогнали соответствующие бенчмарки по доходности, сообщает ВТБ.В топ-10 акций США аналитики отбирают наиболее перспективные бумаги региона, используя методы фундаментального и количественного анализа. В топ-10 глобальных акций входят наиболее привлекательные бумаги крупнейших компаний за пределами США и России, в топ-10 акций РФ - ликвидные российские бумаги. Ежемесячно проводится ребалансировка подборок."Мы стремимся предоставлять своим клиентам обширный объем аналитики, заинтересованы в том, чтобы результат от инвестиций у них был положительным и инвестиционные продукты становились неотъемлемой частью сбережений все большего числа людей. Мы планируем и дальше увеличивать количество анализируемых компаний и генерируемых инвестиционных идей, но никогда не будем делать это за счет качества предоставляемой нами аналитики", - привели в компании комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова. Продукт подходит инвесторам, фокусирующимся на долгосрочном приросте капитала и толерантным к краткосрочной волатильности рынка акций.Для начинающих инвесторов ВТБ Капитал Инвестиции также активно развивают робота-советника в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции (6+). Пользование сервисом бесплатно, доступно для инвесторов с портфелем от 50 тысяч рублей. Робот-советник помогает определиться с уровнем принятия риска и сформировать подходящий портфель."В 2020 году доходность инвестиций в рамках ультра-консервативной стратегии робота составила около +9,4% годовых, в рамках консервативной +13,8% годовых, сбалансированной +17,2% годовых, агрессивной +20,1% годовых, ультра агрессивной +24,9% годовых", - отмечается в сообщении.Брокерские услуги розничным клиентам предоставляет банк ВТБ.
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втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости
. Подборки наиболее перспективных акций, которые готовят аналитики ВТБ Капитал Инвестиции, по итогам января-февраля 2021 года значительно обогнали соответствующие бенчмарки по доходности, сообщает ВТБ
.
"Доходность подборки топ-10 акций США с начала 2021 года достигла 11,6%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 4,1%. Топ-10 глобальных акций (+9,1%) опередил индекс MSCI World ex-US (+3.8%). Подборка топ-10 акций РФ с начала года выросла на 5,35%, в то время как рост индекса МосБиржи составил 3,81%", - говорится в сообщении.
В топ-10 акций США аналитики отбирают наиболее перспективные бумаги региона, используя методы фундаментального и количественного анализа. В топ-10 глобальных акций входят наиболее привлекательные бумаги крупнейших компаний за пределами США и России, в топ-10 акций РФ - ликвидные российские бумаги. Ежемесячно проводится ребалансировка подборок.
"Мы стремимся предоставлять своим клиентам обширный объем аналитики, заинтересованы в том, чтобы результат от инвестиций у них был положительным и инвестиционные продукты становились неотъемлемой частью сбережений все большего числа людей. Мы планируем и дальше увеличивать количество анализируемых компаний и генерируемых инвестиционных идей, но никогда не будем делать это за счет качества предоставляемой нами аналитики", - привели в компании комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова.
Продукт подходит инвесторам, фокусирующимся на долгосрочном приросте капитала и толерантным к краткосрочной волатильности рынка акций.
Для начинающих инвесторов ВТБ Капитал Инвестиции также активно развивают робота-советника в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции (6+). Пользование сервисом бесплатно, доступно для инвесторов с портфелем от 50 тысяч рублей. Робот-советник помогает определиться с уровнем принятия риска и сформировать подходящий портфель.
"В 2020 году доходность инвестиций в рамках ультра-консервативной стратегии робота составила около +9,4% годовых, в рамках консервативной +13,8% годовых, сбалансированной +17,2% годовых, агрессивной +20,1% годовых, ультра агрессивной +24,9% годовых", - отмечается в сообщении.
Брокерские услуги розничным клиентам предоставляет банк ВТБ.