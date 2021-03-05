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Власти Великобритании планируют ослабления мер против COVID-19
Власти Великобритании планируют ослабления мер против COVID-19
Британское правительство планирует разрешить летом турпоездки по стране, однако зарубежные путешествия вряд ли будут возможны, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:16
2021-03-05T14:16
2021-03-05T14:16
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ЛОНДОН, 5 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство планирует разрешить летом турпоездки по стране, однако зарубежные путешествия вряд ли будут возможны, заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.С 4 января в государстве введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Премьер-министр Борис Джонсон 22 февраля обнародовал план поэтапного ослабления ограничений, в соответствии с которым с 8 марта откроются все школы, с 12 апреля — непродовольственные магазины и террасы ресторанов, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. Тогда же правительство примет решение по внутреннему туризму."Надеюсь, что как только мы получим возможность снять ограничения, то сможем путешествовать по Британским островам. В этом нам поможет вакцинация", — сказал глава Минздрава.Ранее и Хэнкок, и Джонсон заявляли, что в настоящее время бронировать зарубежные поездки британцам еще рано.Правительство планирует принять решение о сроках возобновления выездного туризма не ранее 17 мая, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.
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коронавирус covid-19, туристы, борис джонсон, туризм, новости - туризм, великобритания
ЛОНДОН, 5 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство планирует разрешить летом турпоездки по стране, однако зарубежные путешествия вряд ли будут возможны, заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.
С 4 января в государстве введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Премьер-министр Борис Джонсон 22 февраля обнародовал план поэтапного ослабления ограничений, в соответствии с которым с 8 марта откроются все школы, с 12 апреля — непродовольственные магазины и террасы ресторанов, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. Тогда же правительство примет решение по внутреннему туризму.
"Надеюсь, что как только мы получим возможность снять ограничения, то сможем путешествовать по Британским островам. В этом нам поможет вакцинация", — сказал глава Минздрава.
Ранее и Хэнкок, и Джонсон заявляли, что в настоящее время бронировать зарубежные поездки британцам еще рано.
Правительство планирует принять решение о сроках возобновления выездного туризма не ранее 17 мая, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.