https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600126297.html

В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации населения против коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca ввиду технических... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:53

2021-03-05T17:53

2021-03-05T17:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

петер сийярто

astrazeneca

виктор орбан

венгрия

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации населения против коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca ввиду технических проблем с оповещением населения, пишет местная газета Hungary Today.Премьер-министр страны Виктор Орбан, как отмечает издание, признал, что в программе вакцинации имели место технические ошибки, из-за чего ее приостанавливают "для рассмотрения" сбоев и их исправления.Перед вакцинацией в Венгрии приходят SMS-сообщения с информацией о месте, времени и порядке получения препарата. Жители, однако, жалуются на получение назначения сделать прививку в медцентре за сотни километров от их места жительства, а также на невозможность изменить неподходящее время или место вакцинации. Некоторые зарегистрированные на вакцинацию вовсе не получают подтверждения. Также были зафиксированы обратные случаи: лица, которые уже до этого привились, получали уведомления о назначенной им прививке.По данным газеты, венгры, столкнувшиеся с проблемами при вакцинации, смогут обратиться на горячую линию, однако пока ее номер не известен.Глава государственной кампании по вакцинации подтвердил приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca в эти выходные, возложив вину за это на проблемы синхронизации баз данных.При этом, как отмечает газета, глава кабмина планирует, что к началу апреля примерно 2,4 миллиона жителей страны будут вакцинированы.Согласно данным государственного портала, всего в Венгрии более 862 тысяч граждан получили первую дозу вакцины от коронавируса, 279 727 человек были полностью вакцинированы. Всего с начала пандемии было зафиксировано 452 547 случаев заражения коронавирусом, 12 769 человек скончались.Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V". Глава МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.

https://ria.ru/20210303/privivka-1599770669.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, петер сийярто, astrazeneca , виктор орбан, венгрия, в мире