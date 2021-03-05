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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600126297.html
В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации населения против коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca ввиду технических... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:53
2021-03-05T17:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
петер сийярто
astrazeneca
виктор орбан
венгрия
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации населения против коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca ввиду технических проблем с оповещением населения, пишет местная газета Hungary Today.Премьер-министр страны Виктор Орбан, как отмечает издание, признал, что в программе вакцинации имели место технические ошибки, из-за чего ее приостанавливают "для рассмотрения" сбоев и их исправления.Перед вакцинацией в Венгрии приходят SMS-сообщения с информацией о месте, времени и порядке получения препарата. Жители, однако, жалуются на получение назначения сделать прививку в медцентре за сотни километров от их места жительства, а также на невозможность изменить неподходящее время или место вакцинации. Некоторые зарегистрированные на вакцинацию вовсе не получают подтверждения. Также были зафиксированы обратные случаи: лица, которые уже до этого привились, получали уведомления о назначенной им прививке.По данным газеты, венгры, столкнувшиеся с проблемами при вакцинации, смогут обратиться на горячую линию, однако пока ее номер не известен.Глава государственной кампании по вакцинации подтвердил приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca в эти выходные, возложив вину за это на проблемы синхронизации баз данных.При этом, как отмечает газета, глава кабмина планирует, что к началу апреля примерно 2,4 миллиона жителей страны будут вакцинированы.Согласно данным государственного портала, всего в Венгрии более 862 тысяч граждан получили первую дозу вакцины от коронавируса, 279 727 человек были полностью вакцинированы. Всего с начала пандемии было зафиксировано 452 547 случаев заражения коронавирусом, 12 769 человек скончались.Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V". Глава МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
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коронавирус covid-19, петер сийярто, astrazeneca , виктор орбан, венгрия, в мире

В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

17:53 05.03.2021
 
© REUTERS / Sergio PerezФлаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© REUTERS / Sergio Perez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Венгрии временно приостановили кампанию по вакцинации населения против коронавируса препаратом производства компании AstraZeneca ввиду технических проблем с оповещением населения, пишет местная газета Hungary Today.
Премьер-министр страны Виктор Орбан, как отмечает издание, признал, что в программе вакцинации имели место технические ошибки, из-за чего ее приостанавливают "для рассмотрения" сбоев и их исправления.
Перед вакцинацией в Венгрии приходят SMS-сообщения с информацией о месте, времени и порядке получения препарата. Жители, однако, жалуются на получение назначения сделать прививку в медцентре за сотни километров от их места жительства, а также на невозможность изменить неподходящее время или место вакцинации. Некоторые зарегистрированные на вакцинацию вовсе не получают подтверждения. Также были зафиксированы обратные случаи: лица, которые уже до этого привились, получали уведомления о назначенной им прививке.
По данным газеты, венгры, столкнувшиеся с проблемами при вакцинации, смогут обратиться на горячую линию, однако пока ее номер не известен.
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Глава государственной кампании по вакцинации подтвердил приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca в эти выходные, возложив вину за это на проблемы синхронизации баз данных.
При этом, как отмечает газета, глава кабмина планирует, что к началу апреля примерно 2,4 миллиона жителей страны будут вакцинированы.
Согласно данным государственного портала, всего в Венгрии более 862 тысяч граждан получили первую дозу вакцины от коронавируса, 279 727 человек были полностью вакцинированы. Всего с начала пандемии было зафиксировано 452 547 случаев заражения коронавирусом, 12 769 человек скончались.
Венгрия одобрила к применению в стране вакцины AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V". Глава МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины от коронавируса. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Петер СийяртоAstraZenecaВиктор ОрбанВенгрияВ мире
 
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