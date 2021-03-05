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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600110355.html
Голикова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России
Голикова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов россиян, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:49
2021-03-05T16:49
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов россиян, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 миллионов российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона российских граждан. Регионы страны с учётом объёмов производства, объёмов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения", - рассказала Голикова на брифинге о ситуации с коронавирусом.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России

16:49 05.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Щелковский"
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ Щелковский - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов россиян, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 миллионов российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона российских граждан. Регионы страны с учётом объёмов производства, объёмов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения", - рассказала Голикова на брифинге о ситуации с коронавирусом.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 14:56
Ученый рассказал, как вакцинация помогает остановить старение
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
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