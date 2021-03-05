https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600110355.html

Голикова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России

Голикова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов россиян, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:49

2021-03-05T16:49

2021-03-05T16:49

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов россиян, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 миллионов российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона российских граждан. Регионы страны с учётом объёмов производства, объёмов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения", - рассказала Голикова на брифинге о ситуации с коронавирусом.

https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599922946.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество