https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600110355.html
Голикова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России
Голикова оценила ситуацию с вакцинацией от COVID-19 в России
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов россиян, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:49
2021-03-05T16:49
2021-03-05T16:49
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов россиян, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 миллионов российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 миллиона российских граждан. Регионы страны с учётом объёмов производства, объёмов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения", - рассказала Голикова на брифинге о ситуации с коронавирусом.
https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599922946.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество