https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600058544.html
В ВОЗ оценили планы Евросоюза ввести паспорта вакцинации
В ВОЗ оценили планы Евросоюза ввести паспорта вакцинации
в воз предупредили
2021-03-05T12:44
2021-03-05T12:44
2021-03-05T12:44
ханс клюге
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что планы по введению Еврокомиссией паспортов вакцинации вызывают серьезные опасения.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса."Это неминуемо. Но это не рекомендация ВОЗ", - заявил Клюге в интервью изданию Welt.Кроме того, паспорт вакцинации усугубляет неравенство, считает Клюге."Привитые получают паспорт, те, у кого нет прививки - не получают. Наконец, кому нужен паспорт вакцинации? Прежде всего, молодежи... Однако они далеко не первые в очереди на вакцинацию", - сказал Клюге.
https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html
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ханс клюге, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, еврокомиссия, евросоюз, в мире
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Ханс Клюге
заявил, что планы по введению Еврокомиссией
паспортов вакцинации вызывают серьезные опасения.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
сообщила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.
"Это неминуемо. Но это не рекомендация ВОЗ", - заявил Клюге в интервью изданию Welt.
"Мы должны объединять науку и политические реалии. Мы как организация работаем, беря за основу науку. Но мы понимаем, что правительства сталкиваются с политической реальностью. Тем не менее, есть серьезные опасения. Мы не знаем, как долго держится иммунитет после вакцинации от коронавируса. Вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, но не обязательно заражение других людей", - сказал он.
Кроме того, паспорт вакцинации усугубляет неравенство, считает Клюге.
"Привитые получают паспорт, те, у кого нет прививки - не получают. Наконец, кому нужен паспорт вакцинации? Прежде всего, молодежи... Однако они далеко не первые в очереди на вакцинацию", - сказал Клюге.