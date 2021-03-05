https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600058544.html

В ВОЗ оценили планы Евросоюза ввести паспорта вакцинации

В ВОЗ оценили планы Евросоюза ввести паспорта вакцинации

в воз предупредили

2021-03-05T12:44

2021-03-05T12:44

2021-03-05T12:44

ханс клюге

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что планы по введению Еврокомиссией паспортов вакцинации вызывают серьезные опасения.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса."Это неминуемо. Но это не рекомендация ВОЗ", - заявил Клюге в интервью изданию Welt.Кроме того, паспорт вакцинации усугубляет неравенство, считает Клюге."Привитые получают паспорт, те, у кого нет прививки - не получают. Наконец, кому нужен паспорт вакцинации? Прежде всего, молодежи... Однако они далеко не первые в очереди на вакцинацию", - сказал Клюге.

https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, еврокомиссия, евросоюз, в мире