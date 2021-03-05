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Мишустин ожидает завершения основного объема вакцинации от COVID к осени
Мишустин ожидает завершения основного объема вакцинации от COVID к осени
Основной объём массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершён до осени, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:41
2021-03-05T10:49
распространение коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ПОСЕЛОК КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 5 мар - РИА Новости. Основной объём массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершён до осени, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации завершить", — сказал Мишустин в ходе посещения центра "Вектор".Он подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона"."Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором". Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет", — сказал премьер.В свою очередь, директор центра Ринат Максютов сказал, что пандемия коронавируса и полученный за ее время опыт сотрудников "Вектора" заставляют пересмотреть стратегию развития центра."В самое ближайшее время мы будем готовы вам ее представить", - сказал он.
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин ожидает завершения основного объема вакцинации от COVID к осени

09:41 05.03.2021 (обновлено: 10:49 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на предприятии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на предприятии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ПОСЕЛОК КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 5 мар - РИА Новости. Основной объём массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершён до осени, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации завершить", — сказал Мишустин в ходе посещения центра "Вектор".
Он подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона".
"Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором". Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет", — сказал премьер.
В свою очередь, директор центра Ринат Максютов сказал, что пандемия коронавируса и полученный за ее время опыт сотрудников "Вектора" заставляют пересмотреть стратегию развития центра.
"В самое ближайшее время мы будем готовы вам ее представить", - сказал он.
 
Распространение коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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