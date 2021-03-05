https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600026418.html

Мишустин ожидает завершения основного объема вакцинации от COVID к осени

Мишустин ожидает завершения основного объема вакцинации от COVID к осени

Основной объём массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершён до осени, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:41

2021-03-05T09:41

2021-03-05T10:49

распространение коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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ПОСЕЛОК КОЛЬЦОВО (Новосибирская область), 5 мар - РИА Новости. Основной объём массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершён до осени, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации завершить", — сказал Мишустин в ходе посещения центра "Вектор".Он подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона"."Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором". Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьёзного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет", — сказал премьер.В свою очередь, директор центра Ринат Максютов сказал, что пандемия коронавируса и полученный за ее время опыт сотрудников "Вектора" заставляют пересмотреть стратегию развития центра."В самое ближайшее время мы будем готовы вам ее представить", - сказал он.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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