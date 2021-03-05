https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600072696.html

Вдвое больше россиян, чем британцев, получили обе дозы вакцины от COVID

Вдвое больше россиян, чем британцев, получили обе дозы вакцины от COVID

Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил в интервью CNN глава РФПИ Кирилл... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:56

2021-03-05T13:56

2021-03-05T15:23

распространение коронавируса

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

великобритания

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил в интервью CNN глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Так он прокомментировал мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.Он отметил, что "вакцинация в России проходит очень хорошо и людям просто нужно знать цифры".Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 миллионов граждан страны привьются "Спутником V". Он подчеркнул, что доверие к препарату растет, поскольку у него нет побочных эффектов и он не провоцирует аллергию.Как сообщил накануне Владимир Путин, около двух миллионов россиян уже получили обе дозы вакцины, почти столько же — одну дозу.По данным на конец февраля, в Великобритании первые препараты вакцин ввели 16 миллионам жителей Королевства. Там используют американо-германскую вакцину Pfizer и британскую AstraZeneca, также список одобренных препаратов пополнила американская Moderna.

https://ria.ru/20210226/sputnik-1599058492.html

россия

великобритания

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2021

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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, великобритания, общество