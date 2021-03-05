Вдвое больше россиян, чем британцев, получили обе дозы вакцины от COVID
13:56 05.03.2021 (обновлено: 15:23 05.03.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил в интервью CNN глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.
"И это так, но между первой и второй прививками у них должно пройти три месяца, а у нас всего три недели", — пояснил глава фонда.
Он отметил, что "вакцинация в России проходит очень хорошо и людям просто нужно знать цифры".
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Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 миллионов граждан страны привьются "Спутником V". Он подчеркнул, что доверие к препарату растет, поскольку у него нет побочных эффектов и он не провоцирует аллергию.
Как сообщил накануне Владимир Путин, около двух миллионов россиян уже получили обе дозы вакцины, почти столько же — одну дозу.
По данным на конец февраля, в Великобритании первые препараты вакцин ввели 16 миллионам жителей Королевства. Там используют американо-германскую вакцину Pfizer и британскую AstraZeneca, также список одобренных препаратов пополнила американская Moderna.