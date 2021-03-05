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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600072696.html
Вдвое больше россиян, чем британцев, получили обе дозы вакцины от COVID
Вдвое больше россиян, чем британцев, получили обе дозы вакцины от COVID
Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил в интервью CNN глава РФПИ Кирилл... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:56
2021-03-05T15:23
распространение коронавируса
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил в интервью CNN глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Так он прокомментировал мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.Он отметил, что "вакцинация в России проходит очень хорошо и людям просто нужно знать цифры".Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 миллионов граждан страны привьются "Спутником V". Он подчеркнул, что доверие к препарату растет, поскольку у него нет побочных эффектов и он не провоцирует аллергию.Как сообщил накануне Владимир Путин, около двух миллионов россиян уже получили обе дозы вакцины, почти столько же — одну дозу.По данным на конец февраля, в Великобритании первые препараты вакцин ввели 16 миллионам жителей Королевства. Там используют американо-германскую вакцину Pfizer и британскую AstraZeneca, также список одобренных препаратов пополнила американская Moderna.
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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, великобритания, общество

Вдвое больше россиян, чем британцев, получили обе дозы вакцины от COVID

13:56 05.03.2021 (обновлено: 15:23 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Симферополя от коронавируса
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Полную иммунизацию против коронавируса, то есть оба укола вакцины, получили вдвое больше россиян, чем британцев, сообщил в интервью CNN глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал мнение, что Великобритания является лидером по массовой вакцинации.

"И это так, но между первой и второй прививками у них должно пройти три месяца, а у нас всего три недели", — пояснил глава фонда.

Он отметил, что "вакцинация в России проходит очень хорошо и людям просто нужно знать цифры".
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Дмитриев рассчитывает, что к июню около 40 миллионов граждан страны привьются "Спутником V". Он подчеркнул, что доверие к препарату растет, поскольку у него нет побочных эффектов и он не провоцирует аллергию.
Как сообщил накануне Владимир Путин, около двух миллионов россиян уже получили обе дозы вакцины, почти столько же — одну дозу.
По данным на конец февраля, в Великобритании первые препараты вакцин ввели 16 миллионам жителей Королевства. Там используют американо-германскую вакцину Pfizer и британскую AstraZeneca, также список одобренных препаратов пополнила американская Moderna.
 
Распространение коронавирусаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВеликобританияОбщество
 
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