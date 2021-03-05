https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600055855.html

В Аргентине рассказали о результатах исследования "Спутника V"

В Аргентине рассказали о результатах исследования "Спутника V"

Исследование российской вакцины "Спутник V", проводимое в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, показало, что у 100% испытуемых выработались антитела к... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:31

2021-03-05T12:31

2021-03-05T12:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

буэнос-айрес (провинция)

аргентина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597244391_0:151:3078:1882_1920x0_80_0_0_a5bc0b456339bc69772bea7998580bc5.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Исследование российской вакцины "Спутник V", проводимое в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, показало, что у 100% испытуемых выработались антитела к коронавирусу после получения двух доз препарата, сообщается в релизе, опубликованном на сайте местного правительства.Как сообщается, исследование проводилось учеными Национального совета научно-технических исследований (CONICET) при координации минздрава провинции Буэнос-Айрес."Результаты исследования показывают, что люди, ранее подверженные вирусу, у которых были выявлены антитела до начала вакцинации, вырабатывают быстрый гуморальный иммунный ответ при получении одной дозы вакцины "Спутник V" с аналогичными и даже более высокими уровнями антител, чем те, которые были произведены неинфицированными людьми, получившими две дозы вакцины", - заявила руководитель лаборатории молекулярной вирусологии фонда Instituto Leloir, старший научный сотрудник CONICET и член команды, проводившей исследование, Андреа Гамарник."Эти результаты предполагают, что предыдущая инфекция вырабатывает иммунную память, что доказывает первая доза "Спутник V", вызывающая повышенные уровни антител по сравнению с ранее не инфицированными людьми", - заявил старший научный сотрудник CONICET и член команды, проводившей исследование, Хорхе Хеффнер.По словам ученых, такие выводы предполагают пересмотр графика вакцинации для лиц с подтвержденной историей заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это, в свою очередь, позволит оптимизировать ресурсы без ущерба для эффективности вакцинации.Как сообщается в релизе, на первом этапе исследования был проанализирован иммунный ответ 142 медработников-добровольцев в возрасте 18-59 лет, 22 из которых ранее переболели коронавирусом. Вторую дозу вакцины вводили испытуемым через 21 после первой прививки. Тестирование проводилось до вакцинации, на 21 день после получения первой дозы препарата и через 21 день после второго укола."Исследование показало, что полная схема вакцины "Спутник V вызвала гуморальный ответ против спайкового белка нового коронавируса у 100% добровольцев... после второй дозы. Также выяснилось, что средний титр или количество антител у ранее инфицированных людей, получивших однократную дозу вакцины, в восемь раз выше, чем у добровольцев, не переболевших ранее и, получивших две дозы", - говорится в релизе.Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.

буэнос-айрес (провинция)

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, буэнос-айрес (провинция), аргентина, в мире