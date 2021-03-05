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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600055855.html
В Аргентине рассказали о результатах исследования "Спутника V"
В Аргентине рассказали о результатах исследования "Спутника V"
Исследование российской вакцины "Спутник V", проводимое в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, показало, что у 100% испытуемых выработались антитела к... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:31
2021-03-05T12:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
буэнос-айрес (провинция)
аргентина
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Исследование российской вакцины "Спутник V", проводимое в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, показало, что у 100% испытуемых выработались антитела к коронавирусу после получения двух доз препарата, сообщается в релизе, опубликованном на сайте местного правительства.Как сообщается, исследование проводилось учеными Национального совета научно-технических исследований (CONICET) при координации минздрава провинции Буэнос-Айрес."Результаты исследования показывают, что люди, ранее подверженные вирусу, у которых были выявлены антитела до начала вакцинации, вырабатывают быстрый гуморальный иммунный ответ при получении одной дозы вакцины "Спутник V" с аналогичными и даже более высокими уровнями антител, чем те, которые были произведены неинфицированными людьми, получившими две дозы вакцины", - заявила руководитель лаборатории молекулярной вирусологии фонда Instituto Leloir, старший научный сотрудник CONICET и член команды, проводившей исследование, Андреа Гамарник."Эти результаты предполагают, что предыдущая инфекция вырабатывает иммунную память, что доказывает первая доза "Спутник V", вызывающая повышенные уровни антител по сравнению с ранее не инфицированными людьми", - заявил старший научный сотрудник CONICET и член команды, проводившей исследование, Хорхе Хеффнер.По словам ученых, такие выводы предполагают пересмотр графика вакцинации для лиц с подтвержденной историей заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это, в свою очередь, позволит оптимизировать ресурсы без ущерба для эффективности вакцинации.Как сообщается в релизе, на первом этапе исследования был проанализирован иммунный ответ 142 медработников-добровольцев в возрасте 18-59 лет, 22 из которых ранее переболели коронавирусом. Вторую дозу вакцины вводили испытуемым через 21 после первой прививки. Тестирование проводилось до вакцинации, на 21 день после получения первой дозы препарата и через 21 день после второго укола."Исследование показало, что полная схема вакцины "Спутник V вызвала гуморальный ответ против спайкового белка нового коронавируса у 100% добровольцев... после второй дозы. Также выяснилось, что средний титр или количество антител у ранее инфицированных людей, получивших однократную дозу вакцины, в восемь раз выше, чем у добровольцев, не переболевших ранее и, получивших две дозы", - говорится в релизе.Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, буэнос-айрес (провинция), аргентина, в мире

В Аргентине рассказали о результатах исследования "Спутника V"

12:31 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Исследование российской вакцины "Спутник V", проводимое в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, показало, что у 100% испытуемых выработались антитела к коронавирусу после получения двух доз препарата, сообщается в релизе, опубликованном на сайте местного правительства.
Как сообщается, исследование проводилось учеными Национального совета научно-технических исследований (CONICET) при координации минздрава провинции Буэнос-Айрес.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Результаты исследования показывают, что люди, ранее подверженные вирусу, у которых были выявлены антитела до начала вакцинации, вырабатывают быстрый гуморальный иммунный ответ при получении одной дозы вакцины "Спутник V" с аналогичными и даже более высокими уровнями антител, чем те, которые были произведены неинфицированными людьми, получившими две дозы вакцины", - заявила руководитель лаборатории молекулярной вирусологии фонда Instituto Leloir, старший научный сотрудник CONICET и член команды, проводившей исследование, Андреа Гамарник.
"Эти результаты предполагают, что предыдущая инфекция вырабатывает иммунную память, что доказывает первая доза "Спутник V", вызывающая повышенные уровни антител по сравнению с ранее не инфицированными людьми", - заявил старший научный сотрудник CONICET и член команды, проводившей исследование, Хорхе Хеффнер.
По словам ученых, такие выводы предполагают пересмотр графика вакцинации для лиц с подтвержденной историей заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это, в свою очередь, позволит оптимизировать ресурсы без ущерба для эффективности вакцинации.
Как сообщается в релизе, на первом этапе исследования был проанализирован иммунный ответ 142 медработников-добровольцев в возрасте 18-59 лет, 22 из которых ранее переболели коронавирусом. Вторую дозу вакцины вводили испытуемым через 21 после первой прививки. Тестирование проводилось до вакцинации, на 21 день после получения первой дозы препарата и через 21 день после второго укола.
"Исследование показало, что полная схема вакцины "Спутник V вызвала гуморальный ответ против спайкового белка нового коронавируса у 100% добровольцев... после второй дозы. Также выяснилось, что средний титр или количество антител у ранее инфицированных людей, получивших однократную дозу вакцины, в восемь раз выше, чем у добровольцев, не переболевших ранее и, получивших две дозы", - говорится в релизе.
Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБуэнос-Айрес (провинция)АргентинаВ мире
 
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