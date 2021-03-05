https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600052812.html

В МИД заявили о готовности поставить Вьетнаму вакцину от COVID-19

В МИД заявили о готовности поставить Вьетнаму вакцину от COVID-19

Россия готова поставить Вьетнаму российскую вакцину от COVID-19 в случае заинтересованности Ханоя, заявил заместитель директора Третьего департамента Азии МИД... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:18

2021-03-05T12:18

2021-03-05T12:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия готова поставить Вьетнаму российскую вакцину от COVID-19 в случае заинтересованности Ханоя, заявил заместитель директора Третьего департамента Азии МИД РФ Геннадий Бездетко."Как и в предыдущие годы, Россия готова прийти на помощь нашим вьетнамским друзьям и поддержать их в нынешней непростой эпидемической ситуации. В том числе в случае заинтересованности наших вьетнамских партнёров обеспечить поставки высокоэффективной вакцины против коронавируса в соответствии с потребностями СРВ", - сказал Бездетко на презентации книги "70 лет славному пути отношений между Вьетнамом и Россией".Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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