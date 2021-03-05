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В МИД заявили о готовности поставить Вьетнаму вакцину от COVID-19
В МИД заявили о готовности поставить Вьетнаму вакцину от COVID-19
Россия готова поставить Вьетнаму российскую вакцину от COVID-19 в случае заинтересованности Ханоя, заявил заместитель директора Третьего департамента Азии МИД... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:18
2021-03-05T12:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
вьетнам
азия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия готова поставить Вьетнаму российскую вакцину от COVID-19 в случае заинтересованности Ханоя, заявил заместитель директора Третьего департамента Азии МИД РФ Геннадий Бездетко."Как и в предыдущие годы, Россия готова прийти на помощь нашим вьетнамским друзьям и поддержать их в нынешней непростой эпидемической ситуации. В том числе в случае заинтересованности наших вьетнамских партнёров обеспечить поставки высокоэффективной вакцины против коронавируса в соответствии с потребностями СРВ", - сказал Бездетко на презентации книги "70 лет славному пути отношений между Вьетнамом и Россией".Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, вьетнам, азия, ханой, общество

В МИД заявили о готовности поставить Вьетнаму вакцину от COVID-19

12:18 05.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия готова поставить Вьетнаму российскую вакцину от COVID-19 в случае заинтересованности Ханоя, заявил заместитель директора Третьего департамента Азии МИД РФ Геннадий Бездетко.
"Как и в предыдущие годы, Россия готова прийти на помощь нашим вьетнамским друзьям и поддержать их в нынешней непростой эпидемической ситуации. В том числе в случае заинтересованности наших вьетнамских партнёров обеспечить поставки высокоэффективной вакцины против коронавируса в соответствии с потребностями СРВ", - сказал Бездетко на презентации книги "70 лет славному пути отношений между Вьетнамом и Россией".
Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.
 
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