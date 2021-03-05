https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600027851.html

В Финляндии заявили об отсутствии мощностей для производства "Спутника V"

В Финляндии заявили об отсутствии мощностей для производства "Спутника V"

Финляндия может получить российскую технологию производства вакцины от коронавируса, но в стране нет соответствующего промышленного производства, рассказала РИА РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:52

2021-03-05T09:52

2021-03-05T09:52

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

валентина матвиенко

воз

тарья халонен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Финляндия может получить российскую технологию производства вакцины от коронавируса, но в стране нет соответствующего промышленного производства, рассказала РИА Новости главный врач отделения профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханна Нохинек.В четверг по инициативе Финляндии состоялся телефонный разговор бывшего президента Тарьи Халонен со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, было заявлено о готовности России в случае заинтересованности финской стороны предоставить соответствующие технологии и наработки для открытия производства вакцины на территории Финляндии."В Финляндии есть опыт разработки и производства вакцин на основе аденовирусных векторов, но необходимо создавать крупномасштабные производственные мощности, соответствующие надлежащей производственной практике (GMP)", - отметила специалист.GMP - правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского применения.Халонен, которая входит в европейскую группу ВОЗ по борьбе с COVID-19, позже в комментарии телеканалу MTV3 рассказала, что связывалась с Матвиенко по просьбе Организации по поводу лицензирования вакцины."Я поблагодарила за информацию и сказала, что у меня нет полномочий что-то на это (предложение Матвиенко - ред.) говорить, кроме как то, что я передам это в правительство министру Киуру (Криста Киуру, министр по делам семьи и базовых услуг - ред.)", - отметила экс-президент.

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, воз, тарья халонен, финляндия, в мире