В Финляндии заявили об отсутствии мощностей для производства "Спутника V"
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Финляндия может получить российскую технологию производства вакцины от коронавируса, но в стране нет соответствующего промышленного производства, рассказала РИА Новости главный врач отделения профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханна Нохинек.
В четверг по инициативе Финляндии состоялся телефонный разговор бывшего президента Тарьи Халонен со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, было заявлено о готовности России в случае заинтересованности финской стороны предоставить соответствующие технологии и наработки для открытия производства вакцины на территории Финляндии.
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"В Финляндии есть опыт разработки и производства вакцин на основе аденовирусных векторов, но необходимо создавать крупномасштабные производственные мощности, соответствующие надлежащей производственной практике (GMP)", - отметила специалист.
GMP - правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского применения.
Халонен, которая входит в европейскую группу ВОЗ по борьбе с COVID-19, позже в комментарии телеканалу MTV3 рассказала, что связывалась с Матвиенко по просьбе Организации по поводу лицензирования вакцины.
"Я поблагодарила за информацию и сказала, что у меня нет полномочий что-то на это (предложение Матвиенко - ред.) говорить, кроме как то, что я передам это в правительство министру Киуру (Криста Киуру, министр по делам семьи и базовых услуг - ред.)", - отметила экс-президент.