Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600027851.html
В Финляндии заявили об отсутствии мощностей для производства "Спутника V"
В Финляндии заявили об отсутствии мощностей для производства "Спутника V"
Финляндия может получить российскую технологию производства вакцины от коронавируса, но в стране нет соответствующего промышленного производства, рассказала РИА РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:52
2021-03-05T09:52
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валентина матвиенко
воз
тарья халонен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Финляндия может получить российскую технологию производства вакцины от коронавируса, но в стране нет соответствующего промышленного производства, рассказала РИА Новости главный врач отделения профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханна Нохинек.В четверг по инициативе Финляндии состоялся телефонный разговор бывшего президента Тарьи Халонен со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, было заявлено о готовности России в случае заинтересованности финской стороны предоставить соответствующие технологии и наработки для открытия производства вакцины на территории Финляндии."В Финляндии есть опыт разработки и производства вакцин на основе аденовирусных векторов, но необходимо создавать крупномасштабные производственные мощности, соответствующие надлежащей производственной практике (GMP)", - отметила специалист.GMP - правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского применения.Халонен, которая входит в европейскую группу ВОЗ по борьбе с COVID-19, позже в комментарии телеканалу MTV3 рассказала, что связывалась с Матвиенко по просьбе Организации по поводу лицензирования вакцины."Я поблагодарила за информацию и сказала, что у меня нет полномочий что-то на это (предложение Матвиенко - ред.) говорить, кроме как то, что я передам это в правительство министру Киуру (Криста Киуру, министр по делам семьи и базовых услуг - ред.)", - отметила экс-президент.
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, воз, тарья халонен, финляндия, в мире

В Финляндии заявили об отсутствии мощностей для производства "Спутника V"

09:52 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Финляндия может получить российскую технологию производства вакцины от коронавируса, но в стране нет соответствующего промышленного производства, рассказала РИА Новости главный врач отделения профилактики инфекционных заболеваний и вакцинации Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Ханна Нохинек.
В четверг по инициативе Финляндии состоялся телефонный разговор бывшего президента Тарьи Халонен со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, было заявлено о готовности России в случае заинтересованности финской стороны предоставить соответствующие технологии и наработки для открытия производства вакцины на территории Финляндии.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"В Финляндии есть опыт разработки и производства вакцин на основе аденовирусных векторов, но необходимо создавать крупномасштабные производственные мощности, соответствующие надлежащей производственной практике (GMP)", - отметила специалист.
GMP - правила, которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского применения.
Халонен, которая входит в европейскую группу ВОЗ по борьбе с COVID-19, позже в комментарии телеканалу MTV3 рассказала, что связывалась с Матвиенко по просьбе Организации по поводу лицензирования вакцины.
"Я поблагодарила за информацию и сказала, что у меня нет полномочий что-то на это (предложение Матвиенко - ред.) говорить, кроме как то, что я передам это в правительство министру Киуру (Криста Киуру, министр по делам семьи и базовых услуг - ред.)", - отметила экс-президент.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоВОЗТарья ХалоненФинляндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния