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В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью
В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью
В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, десять из них опрокинулись, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:37
2021-03-05T20:37
2021-03-05T21:41
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, десять из них опрокинулись, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.При инциденте никто не пострадал.Как рассказал собеседник агентства, в каждой опрокинутой цистерне — от 61 до 67 тонн топлива. Прогнозируется задержка в движении трех пассажирских поездов.Он также уточнил, что инцидент произошел на перегоне "Дальневосточная — Форель".
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/vagon-1597740980.html
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хабаровский край, происшествия