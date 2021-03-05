https://ria.ru/20210305/vagony-1600155098.html

В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью

В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью

В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, десять из них опрокинулись, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T20:37

2021-03-05T20:37

2021-03-05T21:41

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Хабаровском крае сошли с рельсов 18 цистерн с нефтью, десять из них опрокинулись, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.При инциденте никто не пострадал.Как рассказал собеседник агентства, в каждой опрокинутой цистерне — от 61 до 67 тонн топлива. Прогнозируется задержка в движении трех пассажирских поездов.Он также уточнил, что инцидент произошел на перегоне "Дальневосточная — Форель".

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/vagon-1597740980.html

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, происшествия