https://ria.ru/20210305/udalenka-1600161888.html

В России отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку

В России отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку

С 1 апреля в России требование к работодателям перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет станет рекомендацией. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T22:16

2021-03-05T22:16

2021-03-05T23:34

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. С 1 апреля в России требование к работодателям перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет станет рекомендацией.Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Как сообщила 5 марта вице-премьер Татьяна Голикова, в России заболеваемость COVID-19 устойчиво снижается — она составляет 7,5 на сто тысяч человек. Это один из самых низких показателей за последнее время, добавила чиновница. При этом Голикова призвала не пренебрегать рекомендациями по соблюдению ограничительных мер.В Москве обязательный домашний режим для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниям уже отменили.

https://ria.ru/20210305/moskva-1600097933.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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