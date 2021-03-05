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Жительнице Тверской области дали десять лет колонии за убийство ребенка
Жительнице Тверской области дали десять лет колонии за убийство ребенка
Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Тверской области, которая задушила взятую ею под опеку годовалую девочку, сообщает областной суд. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:34
2021-03-05T16:34
тверской областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
калининский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Тверской области, которая задушила взятую ею под опеку годовалую девочку, сообщает областной суд.По данным СК, вечером 26 апреля прошлого года в деревне Кривцово Калининского района Тверской области 41-летняя женщина "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" закрыла рукой девочке нос и рот и держала так, пока малышка не задохнулась. Кроме девочки, у женщины дома был мальчик 2011 года рождения, над которым у нее также была опека. В отношении женщины было возбуждено дело об убийстве малолетнего и об истязании."Приговором Тверского областного суда Ольга Шарова признана виновной в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в ИК общего режима", - говорится в сообщении.Как отмечает суд, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Истязание несовершеннолетнего, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", женщина оправдана в связи с отсутствием состава преступления.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599783641.html
тверская область
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тверской областной суд, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, калининский район, происшествия

Жительнице Тверской области дали десять лет колонии за убийство ребенка

16:34 05.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Тверской области, которая задушила взятую ею под опеку годовалую девочку, сообщает областной суд.
По данным СК, вечером 26 апреля прошлого года в деревне Кривцово Калининского района Тверской области 41-летняя женщина "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" закрыла рукой девочке нос и рот и держала так, пока малышка не задохнулась. Кроме девочки, у женщины дома был мальчик 2011 года рождения, над которым у нее также была опека. В отношении женщины было возбуждено дело об убийстве малолетнего и об истязании.
"Приговором Тверского областного суда Ольга Шарова признана виновной в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в ИК общего режима", - говорится в сообщении.
Как отмечает суд, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Истязание несовершеннолетнего, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", женщина оправдана в связи с отсутствием состава преступления.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Тверской областной судСледственный комитет России (СК РФ)Тверская областьКалининский районПроисшествия
 
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