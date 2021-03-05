https://ria.ru/20210305/ubiystvo-1600108394.html

Жительнице Тверской области дали десять лет колонии за убийство ребенка

Жительнице Тверской области дали десять лет колонии за убийство ребенка

Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Тверской области, которая задушила взятую ею под опеку годовалую девочку, сообщает областной суд. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:34

2021-03-05T16:34

2021-03-05T16:34

тверской областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

калининский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Тверской области, которая задушила взятую ею под опеку годовалую девочку, сообщает областной суд.По данным СК, вечером 26 апреля прошлого года в деревне Кривцово Калининского района Тверской области 41-летняя женщина "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" закрыла рукой девочке нос и рот и держала так, пока малышка не задохнулась. Кроме девочки, у женщины дома был мальчик 2011 года рождения, над которым у нее также была опека. В отношении женщины было возбуждено дело об убийстве малолетнего и об истязании."Приговором Тверского областного суда Ольга Шарова признана виновной в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в ИК общего режима", - говорится в сообщении.Как отмечает суд, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Истязание несовершеннолетнего, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", женщина оправдана в связи с отсутствием состава преступления.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599783641.html

тверская область

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверской областной суд, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, калининский район, происшествия