https://ria.ru/20210305/ubiystvo-1600108394.html
Жительнице Тверской области дали десять лет колонии за убийство ребенка
Жительнице Тверской области дали десять лет колонии за убийство ребенка
Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Тверской области, которая задушила взятую ею под опеку годовалую девочку, сообщает областной суд. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:34
2021-03-05T16:34
2021-03-05T16:34
тверской областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
калининский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии жительницу Тверской области, которая задушила взятую ею под опеку годовалую девочку, сообщает областной суд.По данным СК, вечером 26 апреля прошлого года в деревне Кривцово Калининского района Тверской области 41-летняя женщина "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" закрыла рукой девочке нос и рот и держала так, пока малышка не задохнулась. Кроме девочки, у женщины дома был мальчик 2011 года рождения, над которым у нее также была опека. В отношении женщины было возбуждено дело об убийстве малолетнего и об истязании."Приговором Тверского областного суда Ольга Шарова признана виновной в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в ИК общего режима", - говорится в сообщении.Как отмечает суд, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Истязание несовершеннолетнего, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", женщина оправдана в связи с отсутствием состава преступления.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599783641.html
тверская область
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверской областной суд, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, калининский район, происшествия