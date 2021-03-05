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В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Тело шестилетнего мальчика обнаружено в четверг вечером в одном из домов посёлка Васильево в Татарстане, в убийстве подозревают его мать, которую также нашли... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T01:21
2021-03-05T01:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
зеленодольский район
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика обнаружено в четверг вечером в одном из домов посёлка Васильево в Татарстане, в убийстве подозревают его мать, которую также нашли мертвой, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Вечером 4 марта в одном из домов в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружено тело 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. Кроме того, во дворе дома найдено тело его 38-летней матери, которая, по предварительным данным, убила ребенка, а затем свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
https://ria.ru/20210304/ubiystvo-1599892322.html
россия
зеленодольский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), зеленодольский район, казань, происшествия

В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой

01:21 05.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Тело шестилетнего мальчика обнаружено в четверг вечером в одном из домов посёлка Васильево в Татарстане, в убийстве подозревают его мать, которую также нашли мертвой, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"Вечером 4 марта в одном из домов в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружено тело 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. Кроме того, во дворе дома найдено тело его 38-летней матери, которая, по предварительным данным, убила ребенка, а затем свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".
В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Зеленодольский районКазаньПроисшествия
 
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