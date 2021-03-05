https://ria.ru/20210305/turtsiya-1600064972.html
В Турции рассказали, когда изменятся правила въезда в страну
В Турции рассказали, когда изменятся правила въезда в страну
Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию, по уточненной информации турецких властей, потребуется до 15 апреля, сообщило... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:27
2021-03-05T13:27
2021-03-05T13:27
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию, по уточненной информации турецких властей, потребуется до 15 апреля, сообщило посольство РФ в Анкаре.Такое требование было введено с 30 декабря 2020 года по 1 марта. В распространенном Турцией извещении для летного состава NOTAM отмечалось, что действие правила продлено до 26 мая."Как ранее сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки. По уточненной информации турецких властей, это требование действует до 15 апреля. Лица, не предоставившие отрицательный тест ПЦР, допускаться к полету не будут", – говорится в сообщении российской дипмиссии.Отмечается, что правило не распространяется на детей до шести лет, транзитных и трансферных пассажиров, а также на экипажи воздушных судов.
https://ria.ru/20210302/turtsiya-1599591076.html
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, турция, анкара, отдых
АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус как обязательное условие въезда в Турцию, по уточненной информации турецких властей, потребуется до 15 апреля, сообщило посольство РФ в Анкаре.
Такое требование было введено с 30 декабря 2020 года по 1 марта. В распространенном Турцией извещении для летного состава NOTAM отмечалось, что действие правила продлено до 26 мая.
"Как ранее сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки. По уточненной информации турецких властей, это требование действует до 15 апреля. Лица, не предоставившие отрицательный тест ПЦР, допускаться к полету не будут", – говорится в сообщении российской дипмиссии.
Отмечается, что правило не распространяется на детей до шести лет, транзитных и трансферных пассажиров, а также на экипажи воздушных судов.