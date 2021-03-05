https://ria.ru/20210305/tsvety-k-8-marta-1600121893.html

Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России

Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России

В столичных теплицах ГБУ "Озеленение" к 8 Марта готовы миллионы алых, белых, сиреневых роз и тюльпанов самых разных сортов.

2021-03-05T17:39

2021-03-05T17:39

2021-03-05T23:26

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Розы растут там круглый год. Подача света, регулировка температуры и влажности автоматизированы. К каждому растению подводится питательный раствор, состав которого также подбирает машина. Купить в Москве такие же тюльпаны, как на полях Нидерландов, несложно. Ведь все тепличные растения выращиваются из голландских луковиц. Чтобы срезанный бутон распустился в срок, его с вечера нужно поставить в теплое место. В холоде тюльпан останется закрытым еще два-три дня.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России В столичных теплицах ГБУ «Озеленение» к 8 Марта готовы миллионы алых, белых, сиреневых роз и тюльпанов самых разных сортов. Розы растут там круглый год. Подача света, регулировка температуры и влажности автоматизированы. К каждому растению подводится питательный раствор, состав которого также подбирает машина. Купить в Москве такие же тюльпаны, как на полях Нидерландов, несложно. Ведь все тепличные растения выращиваются из голландских луковиц. Чтобы срезанный бутон распустился в срок, его с вечера нужно поставить в теплое место. В холоде тюльпан останется закрытым еще 2-3 дня. 2021-03-05T17:39 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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