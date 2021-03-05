https://ria.ru/20210305/tsvety-k-8-marta-1600121893.html
Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России
Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России
В столичных теплицах ГБУ "Озеленение" к 8 Марта готовы миллионы алых, белых, сиреневых роз и тюльпанов самых разных сортов.
2021-03-05T17:39
2021-03-05T17:39
2021-03-05T23:26
видео
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Розы растут там круглый год. Подача света, регулировка температуры и влажности автоматизированы. К каждому растению подводится питательный раствор, состав которого также подбирает машина. Купить в Москве такие же тюльпаны, как на полях Нидерландов, несложно. Ведь все тепличные растения выращиваются из голландских луковиц. Чтобы срезанный бутон распустился в срок, его с вечера нужно поставить в теплое место. В холоде тюльпан останется закрытым еще два-три дня.
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Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России
В столичных теплицах ГБУ «Озеленение» к 8 Марта готовы миллионы алых, белых, сиреневых роз и тюльпанов самых разных сортов.
Розы растут там круглый год. Подача света, регулировка температуры и влажности автоматизированы. К каждому растению подводится питательный раствор, состав которого также подбирает машина.
Купить в Москве такие же тюльпаны, как на полях Нидерландов, несложно. Ведь все тепличные растения выращиваются из голландских луковиц. Чтобы срезанный бутон распустился в срок, его с вечера нужно поставить в теплое место. В холоде тюльпан останется закрытым еще 2-3 дня.
2021-03-05T17:39
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PT1M25S
РИА Новости
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видео, видео
Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России
В столичных теплицах ГБУ "Озеленение" к 8 Марта готовы миллионы алых, белых, сиреневых роз и тюльпанов самых разных сортов.
2021-03-05T17:39
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PT1M25S
Цветы к 8 Марта: как и где их выращивают в заснеженной России
17:39 05.03.2021 (обновлено: 23:26 05.03.2021)
В столичных теплицах ГБУ "Озеленение" к 8 Марта готовы миллионы алых, белых, сиреневых роз и тюльпанов самых разных сортов.