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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210305/tikhanovskaya-1600068840.html
Вильнюс заявил, что "раньше замерзнет ад", чем Минску выдадут Тихановскую
Вильнюс заявил, что "раньше замерзнет ад", чем Минску выдадут Тихановскую
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал запрос Генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:39
2021-03-05T13:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
литва
в мире
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ВИЛЬНЮС, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал запрос Генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявив, что "раньше замерзнет ад", чем власти рассмотрят требование Минска.Ранее в пятницу Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Ведомство отметило, что основанием для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере является договор между Белоруссией и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года. Следственный комитет Белоруссии 2 марта заявил, что инициирует экстрадицию Тихановской, соответствующие документы переданы в ГП республики. Однако в МИД Литвы РИА Новости заявили, что эта страна "не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям"."Литва была и будет каменной стеной, в которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы", - заявил Ландсбергис.По словам министра, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности."И мы можем сказать белорусскому режиму, что раньше замерзнет ад, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - добавил глава внешнеполитического ведомства Литвы.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, Минском она объявлена в розыск.
https://ria.ru/20210301/protesty-1599459605.html
https://ria.ru/20210228/lukashenko-1599327709.html
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светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире

Вильнюс заявил, что "раньше замерзнет ад", чем Минску выдадут Тихановскую

13:39 05.03.2021 (обновлено: 13:52 05.03.2021)
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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ВИЛЬНЮС, 5 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал запрос Генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявив, что "раньше замерзнет ад", чем власти рассмотрят требование Минска.
Ранее в пятницу Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Ведомство отметило, что основанием для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере является договор между Белоруссией и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года. Следственный комитет Белоруссии 2 марта заявил, что инициирует экстрадицию Тихановской, соответствующие документы переданы в ГП республики. Однако в МИД Литвы РИА Новости заявили, что эта страна "не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям".
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 16:27Протесты в Белоруссии
Тихановская ждет, что протесты в Белоруссии возобновятся в конце марта
"Литва была и будет каменной стеной, в которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы", - заявил Ландсбергис.
По словам министра, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности.
"И мы можем сказать белорусскому режиму, что раньше замерзнет ад, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - добавил глава внешнеполитического ведомства Литвы.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 17:02Протесты в Белоруссии
Тихановская считает, что Лукашенко весной покинет пост президента
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, Минском она объявлена в розыск.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЛитваВ мире
 
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