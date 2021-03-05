https://ria.ru/20210305/tikhanovskaya-1600030473.html

Генпрокуратура Белоруссии направила Литве просьбу о выдаче Тихановской

Генпрокуратура Белоруссии направила Литве просьбу о выдаче Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве просьбу о выдаче Светланы Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:12

2021-03-05T10:12

2021-03-05T10:24

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве просьбу о выдаче Светланы Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.Следственный комитет Белоруссии 2 марта заявил, что инициирует экстрадицию Тихановской, соответствующие документы переданы в Генпрокуратуру республики. Однако в МИД Литвы РИА Новости заявили, что эта страна "не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям"."Генеральная прокуратура Республики Беларусь… направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, Минском она объявлена в розыск.

https://ria.ru/20210301/protesty-1599459605.html

https://ria.ru/20210228/lukashenko-1599327709.html

минск

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, светлана тихановская, белоруссия, литва, в мире