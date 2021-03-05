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Депутат Рады назвал закрытие украинских каналов "зеленым фашизмом"
Депутат Рады назвал закрытие украинских каналов "зеленым фашизмом"
Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что указ президента страны Владимира... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:11
2021-03-05T14:12
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что указ президента страны Владимира Зеленского о закрытии трех телеканалов – это "фашизм", с которым нужно бороться.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.По его словам, прошлой ночью якобы было принято решение о создании "боевой группы из 20 человек", которые будут "нападать на журналистов и депутатов, запугивать их". Рабинович утверждает, что предводителем этой группировки станет экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко, которого приговорили к семи годам за разбой, но "он будет освобожден".Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210209/zelenskiy-1596696859.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Депутат Рады назвал закрытие украинских каналов "зеленым фашизмом"

14:11 05.03.2021 (обновлено: 14:12 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что указ президента страны Владимира Зеленского о закрытии трех телеканалов – это "фашизм", с которым нужно бороться.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:07
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"Когда закрывают каналы, когда убивают журналистов, когда людям не дают возможности открыть рот – это и есть фашизм, и сегодня он пришел в "зеленом" виде. Еще год назад мы подобного даже в страшном сне не могли представить", – сказал Рабинович в кулуарах Рады в пятницу, трансляцию вел телеканал Newsone в YouTube.

По его словам, прошлой ночью якобы было принято решение о создании "боевой группы из 20 человек", которые будут "нападать на журналистов и депутатов, запугивать их". Рабинович утверждает, что предводителем этой группировки станет экс-глава одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко, которого приговорили к семи годам за разбой, но "он будет освобожден".
"Теперь на Украине можно избивать журналистов – Зеленский разрешил! Закрывать каналы тоже можно – Зеленский разрешил! Теперь и убивать можно – Зеленский разрешил", - подытожил депутат.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 08:00
Украина добилась своего и встала на путь США
 
Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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