https://ria.ru/20210305/svpd-1600158252.html

Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку

Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку

Москва призывает как можно скорее провести встречу по возвращению США в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана в рамках СВПД, заявил в пятницу... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T21:17

2021-03-05T21:17

2021-03-05T22:29

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов

магатэ

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва призывает как можно скорее провести встречу по возвращению США в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана в рамках СВПД, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Наверное, нужна неофициальная встреча в составе нынешних участников ядерной сделки и США с тем, чтобы начать разговор. В принципе это вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали, поскольку тема очень чувствительна, особенно для Ирана", - отметил Ульянов.США и Ирану нужно синхронизировать шаги по возвращению в ядерную сделку, ждать первого шага от другой стороны - это путь в никуда, добавил Михаил Ульянов.Единственное, что меня беспокоит - это амбиции. В этой ситуации мы видим, что то Вашингтон, то Тегеран начинают говорить, что другая сторона должна сделать первый шаг. Это путь в никуда. Единственный путь продвинуться вперед - это синхронизировать практические шаги, чтобы никто не полагал, что потерял лицо. Синхронизация - это ключ к успеху. Нужно что-то типа дорожной карты: пошагово просчитать, как все должно происходить", - отметил Ульянов.

https://ria.ru/20210301/vozvraschenie-1599519391.html

https://ria.ru/20210304/lavrov-1599913697.html

россия

иран

сша

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, иран, сша, в мире