https://ria.ru/20210305/svpd-1600158252.html
Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку
Россия призвала провести встречу по возвращению США в ядерную сделку
Москва призывает как можно скорее провести встречу по возвращению США в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана в рамках СВПД, заявил в пятницу... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T21:17
2021-03-05T21:17
2021-03-05T22:29
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
михаил ульянов
магатэ
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва призывает как можно скорее провести встречу по возвращению США в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана в рамках СВПД, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Наверное, нужна неофициальная встреча в составе нынешних участников ядерной сделки и США с тем, чтобы начать разговор. В принципе это вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали, поскольку тема очень чувствительна, особенно для Ирана", - отметил Ульянов.США и Ирану нужно синхронизировать шаги по возвращению в ядерную сделку, ждать первого шага от другой стороны - это путь в никуда, добавил Михаил Ульянов.Единственное, что меня беспокоит - это амбиции. В этой ситуации мы видим, что то Вашингтон, то Тегеран начинают говорить, что другая сторона должна сделать первый шаг. Это путь в никуда. Единственный путь продвинуться вперед - это синхронизировать практические шаги, чтобы никто не полагал, что потерял лицо. Синхронизация - это ключ к успеху. Нужно что-то типа дорожной карты: пошагово просчитать, как все должно происходить", - отметил Ульянов.
https://ria.ru/20210301/vozvraschenie-1599519391.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов, магатэ, иран, сша, в мире
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Москва призывает как можно скорее провести встречу по возвращению США
в ядерную сделку и восстановлению обязательств Ирана
в рамках СВПД
, заявил в пятницу постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов
.
"Ясно, что их нужно начинать как можно быстрее. Все, мы перешагнули через те события, которые проходили в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ, надо заняться делом", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Наверное, нужна неофициальная встреча в составе нынешних участников ядерной сделки и США с тем, чтобы начать разговор. В принципе это вполне вероятно, но необходимо прояснить некоторые детали, поскольку тема очень чувствительна, особенно для Ирана", - отметил Ульянов.
США и Ирану нужно синхронизировать шаги по возвращению в ядерную сделку, ждать первого шага от другой стороны - это путь в никуда, добавил Михаил Ульянов.
"И Иран, и США хотят полного возвращения в СВПД... Теперь только нужно договориться об очередности шагов, об их содержании. Это решаемая задача при наличии общей стратегической цели. Надо сказать, что США на данном этапе... готовы обсуждать только возвращение к тому, что было (в 2015 году при выработке соглашения)", это очень рационально, прагматично", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Единственное, что меня беспокоит - это амбиции. В этой ситуации мы видим, что то Вашингтон, то Тегеран начинают говорить, что другая сторона должна сделать первый шаг. Это путь в никуда. Единственный путь продвинуться вперед - это синхронизировать практические шаги, чтобы никто не полагал, что потерял лицо. Синхронизация - это ключ к успеху. Нужно что-то типа дорожной карты: пошагово просчитать, как все должно происходить", - отметил Ульянов.