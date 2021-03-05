https://ria.ru/20210305/stroitelstvo-1600032526.html
Руденя: в Твери, Торжке и Кимрах построят детские поликлиники
Руденя: в Твери, Торжке и Кимрах построят детские поликлиники
В Заволжском районе Твери будет построена новая детская поликлиника, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:23
2021-03-05T10:23
2021-03-05T10:24
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 5 мар – РИА Новости. В Заволжском районе Твери будет построена новая детская поликлиника, сообщил губернатор области Игорь Руденя."На текущий год у нас заложено строительство детской поликлиники в Заволжском районе. Сейчас прорабатываем дополнительные опции - по детскому компьютерному томографу и МРТ. Уверен, что до конца следующего года мы запустим поликлинику в Заволжском районе. К детям нельзя относиться равнодушно, это наше будущее", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24" Тверь. По сообщению пресс-службы областного правительств, всего за два ближайших года в Тверской области запланировано строительство четырех детских поликлиник: кроме Твери, одно новое учреждение появится в Торжке, два - в Кимрах. Во всех поликлиниках будут реализованы принципы бережливой поликлиники: открытая регистратура, информатизация рабочих мест, упорядочены потоки внутри поликлиники с учётом создания условий для обслуживания детей с ограниченными возможностями. Все это позволяет сократить время нахождения пациентов, оптимизировать работу медицинского персонала.
https://ria.ru/20210304/verkhnevolzhe-1599902080.html
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 5 мар – РИА Новости
. В Заволжском районе Твери будет построена новая детская поликлиника, сообщил губернатор области Игорь Руденя
.
"На текущий год у нас заложено строительство детской поликлиники в Заволжском районе. Сейчас прорабатываем дополнительные опции - по детскому компьютерному томографу и МРТ. Уверен, что до конца следующего года мы запустим поликлинику в Заволжском районе. К детям нельзя относиться равнодушно, это наше будущее", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
По сообщению пресс-службы областного правительств, всего за два ближайших года в Тверской области запланировано строительство четырех детских поликлиник: кроме Твери, одно новое учреждение появится в Торжке, два - в Кимрах.
Во всех поликлиниках будут реализованы принципы бережливой поликлиники: открытая регистратура, информатизация рабочих мест, упорядочены потоки внутри поликлиники с учётом создания условий для обслуживания детей с ограниченными возможностями. Все это позволяет сократить время нахождения пациентов, оптимизировать работу медицинского персонала.