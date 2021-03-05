https://ria.ru/20210305/stroitelstvo-1600032526.html

Руденя: в Твери, Торжке и Кимрах построят детские поликлиники

Руденя: в Твери, Торжке и Кимрах построят детские поликлиники

В Заволжском районе Твери будет построена новая детская поликлиника, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:23

2021-03-05T10:23

2021-03-05T10:24

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 5 мар – РИА Новости. В Заволжском районе Твери будет построена новая детская поликлиника, сообщил губернатор области Игорь Руденя."На текущий год у нас заложено строительство детской поликлиники в Заволжском районе. Сейчас прорабатываем дополнительные опции - по детскому компьютерному томографу и МРТ. Уверен, что до конца следующего года мы запустим поликлинику в Заволжском районе. К детям нельзя относиться равнодушно, это наше будущее", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24" Тверь. По сообщению пресс-службы областного правительств, всего за два ближайших года в Тверской области запланировано строительство четырех детских поликлиник: кроме Твери, одно новое учреждение появится в Торжке, два - в Кимрах. Во всех поликлиниках будут реализованы принципы бережливой поликлиники: открытая регистратура, информатизация рабочих мест, упорядочены потоки внутри поликлиники с учётом создания условий для обслуживания детей с ограниченными возможностями. Все это позволяет сократить время нахождения пациентов, оптимизировать работу медицинского персонала.

https://ria.ru/20210304/verkhnevolzhe-1599902080.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя