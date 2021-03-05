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Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике
Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике и с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:05
2021-03-05T13:24
аэс "аккую"
дмитрий песков
владимир путин
турция
политика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике и с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно. Мы уже говорили, что вместе с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом проведут телемост, по сути начало стройки третьего блока АС "Аккую" будет на следующей неделе. И будет встреча с правительством, соответственно, с профильным вопросом и с открытой оперативной частью", - сказал Песков.Он напомнил, что помимо этого будут проходить различные встречи, о которых будет сообщено дополнительно.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года, сооружение блока №2 - в апреле 2020 года.
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аэс "аккую", дмитрий песков, владимир путин, турция, политика

Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике

13:05 05.03.2021 (обновлено: 13:24 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике и с правительством, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно. Мы уже говорили, что вместе с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом проведут телемост, по сути начало стройки третьего блока АС "Аккую" будет на следующей неделе. И будет встреча с правительством, соответственно, с профильным вопросом и с открытой оперативной частью", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 12:35
В Кремле подтвердили подготовку телемоста Путина и Эрдогана
Он напомнил, что помимо этого будут проходить различные встречи, о которых будет сообщено дополнительно.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года, сооружение блока №2 - в апреле 2020 года.
 
АЭС "Аккую"Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияПолитика
 
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