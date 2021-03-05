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Люксембург ратифицировал изменения в налоговом соглашении с Россией
Люксембург ратифицировал изменения в налоговом соглашении с Россией
Люксембург ратифицировал протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, его положения начнут применяться с 1 января 2022... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:19
2021-03-05T17:25
владимир путин
кипр
москва
люксембург (государство)
экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Люксембург ратифицировал протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, его положения начнут применяться с 1 января 2022 года, говорится в сообщении Минфина РФ."Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, который был подписан в Москве 6 ноября 2020 года. Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года", - сообщил Минфин.Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний.Россия завершила все необходимые процедуры по ратификации протокола в конце 2020 года.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с последней Россия запустила процедуру денонсации соглашения.
https://ria.ru/20210217/peregovory-1597836844.html
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кипр
москва
люксембург (государство)
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владимир путин, кипр, москва, люксембург (государство), экономика

Люксембург ратифицировал изменения в налоговом соглашении с Россией

17:19 05.03.2021 (обновлено: 17:25 05.03.2021)
 
© Depositphotos / SabinoparenteВид города Люксембург
Вид города Люксембург - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / Sabinoparente
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Люксембург ратифицировал протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, его положения начнут применяться с 1 января 2022 года, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, который был подписан в Москве 6 ноября 2020 года. Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года", - сообщил Минфин.
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Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний.
Россия завершила все необходимые процедуры по ратификации протокола в конце 2020 года.
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с последней Россия запустила процедуру денонсации соглашения.
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