https://ria.ru/20210305/soglashenie-1600116423.html

Люксембург ратифицировал изменения в налоговом соглашении с Россией

Люксембург ратифицировал изменения в налоговом соглашении с Россией

Люксембург ратифицировал протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, его положения начнут применяться с 1 января 2022... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:19

2021-03-05T17:19

2021-03-05T17:25

владимир путин

кипр

москва

люксембург (государство)

экономика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Люксембург ратифицировал протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией, его положения начнут применяться с 1 января 2022 года, говорится в сообщении Минфина РФ."Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, который был подписан в Москве 6 ноября 2020 года. Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года", - сообщил Минфин.Протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов с некоторыми исключениями для институциональных инвестиций, а также публичных компаний.Россия завершила все необходимые процедуры по ратификации протокола в конце 2020 года.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с последней Россия запустила процедуру денонсации соглашения.

https://ria.ru/20210217/peregovory-1597836844.html

https://ria.ru/20201230/kipr-1591514483.html

кипр

москва

люксембург (государство)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, кипр, москва, люксембург (государство), экономика