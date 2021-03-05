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Онлайн-собрание Научного совета РАН "COVID-19 и психическое здоровье"
Онлайн-собрание Научного совета РАН "COVID-19 и психическое здоровье"
11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и психическое здоровье".
2021-03-05T12:19
2021-03-05T12:19
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Задать вопросВедущий – академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН.Участники:- член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, и.о. генерального директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ с докладом "COVID-19 как чрезвычайная ситуация";- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова Борис ЦЫГАНКОВ с докладом "Психические нарушения в условиях пандемии COVID-19";- доктор медицинских наук, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Николай НЕЗНАНОВ с докладом "Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения";- академик РАН, директор НИИ психического здоровья, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Сибирского государственного медицинского университета Николай БОХАН с докладом "Социально- стрессовые реакции, психопатологический спектр и психиатрический сервис при COVID-19 на примере Сибирского федерального округа";- доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы Георгий КОСТЮК с докладом "Организация медицинской помощи по профилю "психиатрия" в условиях пандемии COVID-19. Ковидные и постковидные психические расстройства";- профессор РАН, руководитель лаборатории молекулярной генетики и цитогеномики мозга им. профессора Ю.Б. Юрова Научного центра психического здоровья Иван ЮРОВ с докладом "Отдаленные последствия влияния коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) на стабильность генома клеток головного мозга и риск развития психических заболеваний".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Онлайн-собрание Научного совета РАН "COVID-19 и психическое здоровье"

12:19 05.03.2021
 
Читать ria.ru в
11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и психическое здоровье".
Задать вопрос

Ведущий – академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН.

Участники:
- член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, и.о. генерального директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ с докладом "COVID-19 как чрезвычайная ситуация";
- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова Борис ЦЫГАНКОВ с докладом "Психические нарушения в условиях пандемии COVID-19";
- доктор медицинских наук, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Николай НЕЗНАНОВ с докладом "Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения";
- академик РАН, директор НИИ психического здоровья, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Сибирского государственного медицинского университета Николай БОХАН с докладом "Социально- стрессовые реакции, психопатологический спектр и психиатрический сервис при COVID-19 на примере Сибирского федерального округа";
- доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы Георгий КОСТЮК с докладом "Организация медицинской помощи по профилю "психиатрия" в условиях пандемии COVID-19. Ковидные и постковидные психические расстройства";
- профессор РАН, руководитель лаборатории молекулярной генетики и цитогеномики мозга им. профессора Ю.Б. Юрова Научного центра психического здоровья Иван ЮРОВ с докладом "Отдаленные последствия влияния коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) на стабильность генома клеток головного мозга и риск развития психических заболеваний".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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