https://ria.ru/20210305/sobranie-nauchnogo-soveta-ran-1600053481.html

Онлайн-собрание Научного совета РАН "COVID-19 и психическое здоровье"

Онлайн-собрание Научного совета РАН "COVID-19 и психическое здоровье"

11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и психическое здоровье".

2021-03-05T12:19

2021-03-05T12:19

2021-03-05T12:19

анонсы

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Задать вопросВедущий – академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир ЧЕХОНИН.Участники:- член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации, и.о. генерального директора Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб КЕКЕЛИДЗЕ с докладом "COVID-19 как чрезвычайная ситуация";- член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического института им. А.И. Евдокимова Борис ЦЫГАНКОВ с докладом "Психические нарушения в условиях пандемии COVID-19";- доктор медицинских наук, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Николай НЕЗНАНОВ с докладом "Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения";- академик РАН, директор НИИ психического здоровья, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Сибирского государственного медицинского университета Николай БОХАН с докладом "Социально- стрессовые реакции, психопатологический спектр и психиатрический сервис при COVID-19 на примере Сибирского федерального округа";- доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы Георгий КОСТЮК с докладом "Организация медицинской помощи по профилю "психиатрия" в условиях пандемии COVID-19. Ковидные и постковидные психические расстройства";- профессор РАН, руководитель лаборатории молекулярной генетики и цитогеномики мозга им. профессора Ю.Б. Юрова Научного центра психического здоровья Иван ЮРОВ с докладом "Отдаленные последствия влияния коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) на стабильность генома клеток головного мозга и риск развития психических заболеваний".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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