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В МИД готовы ответить на препятствование работе российских СМИ в Германии
В МИД готовы ответить на препятствование работе российских СМИ в Германии
Россия готова симметрично ответить на препятствование ФРГ работе российских СМИ в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:52
2021-03-05T13:08
мария захарова
commerzbank
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия готова симметрично ответить на препятствование ФРГ работе российских СМИ в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".Как сообщалось раннее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая."Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета Russia Today в Германии – такие же, идентичные, а может быть, еще и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России", - сказала она.
https://radiosputnik.ria.ru/20210304/germaniya-1599976835.html
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мария захарова, commerzbank , россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, в мире

В МИД готовы ответить на препятствование работе российских СМИ в Германии

12:52 05.03.2021 (обновлено: 13:08 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия готова симметрично ответить на препятствование ФРГ работе российских СМИ в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
Как сообщалось раннее, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.
"Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета Russia Today в Германии – такие же, идентичные, а может быть, еще и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России", - сказала она.
Чтение газеты - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 18:30Сказано в эфире
Эксперт: российские СМИ оказались в Германии между молотом и наковальней
 
Мария ЗахароваCommerzbankРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГерманияВ мире
 
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