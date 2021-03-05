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Голикова заявила о снижении уровня смертности в феврале
Голикова заявила о снижении уровня смертности в феврале
Оперативные данные за февраль говорят о снижении смертности на 21,7% по сравнению с январем, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:05
2021-03-05T17:05
2021-03-05T17:05
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Оперативные данные за февраль говорят о снижении смертности на 21,7% по сравнению с январем, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январем 2021 года, то по оперативным данным мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%", - рассказала Голикова в ходе брифинга о ситуации с коронавирусом.
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