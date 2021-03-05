https://ria.ru/20210305/smertnost-1600113337.html

Голикова заявила о снижении уровня смертности в феврале

Голикова заявила о снижении уровня смертности в феврале

Оперативные данные за февраль говорят о снижении смертности на 21,7% по сравнению с январем, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:05

2021-03-05T17:05

2021-03-05T17:05

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:345:2908:1980_1920x0_80_0_0_fad0a36492d66d94269347272794f310.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Оперативные данные за февраль говорят о снижении смертности на 21,7% по сравнению с январем, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январем 2021 года, то по оперативным данным мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%", - рассказала Голикова в ходе брифинга о ситуации с коронавирусом.

https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599893542.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, татьяна голикова, общество