Врач заявил об улучшении эпидситуации в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве улучшилась, но расслабляться пока рано, сообщил РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.
"Безусловно, эпидемическая ситуация в Москве намного улучшилась, стало легче, но расслабляться пока рано. Наша больница вернулась к прежнему "доковидному" режиму работы, но родильный дом по-прежнему продолжает принимать пациенток с коронавирусной инфекцией. С 1 марта наш стационар принял больше 500 пациентов. Мы рады возвращению к прежнему режиму работы. Как видите, работа есть, продолжаем дальше", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, стало ли легче работать.
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Он отметил, что перепрофилироваться из коронавирусной больницы в привычный формат было несложно.
"Мы много всего узнали, конечно, этот год нас немного закалил. Многие открылись с неожиданной стороны. Я уже неоднократно благодарил своих коллег, которые плечом к плечу работали все это время, за те человеческие качества, добрые, хорошие, которые ярко проявились. После этого года нам любые задачи и вопросы по плечу, любая инфекция, которая только может быть, мы готовы к любому вызову", - отметил главврач.