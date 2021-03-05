Врач заявил об улучшении эпидситуации в Москве

"Мы много всего узнали, конечно, этот год нас немного закалил. Многие открылись с неожиданной стороны. Я уже неоднократно благодарил своих коллег, которые плечом к плечу работали все это время, за те человеческие качества, добрые, хорошие, которые ярко проявились. После этого года нам любые задачи и вопросы по плечу, любая инфекция, которая только может быть, мы готовы к любому вызову", - отметил главврач.