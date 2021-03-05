Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210305/situatsiya-1600019246.html
Врач заявил об улучшении эпидситуации в Москве
Врач заявил об улучшении эпидситуации в Москве
Эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве улучшилась, но расслабляться пока рано, сообщил РИА Новости главный врач городской... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:18
2021-03-05T08:18
распространение коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590520959_0:87:2974:1760_1920x0_80_0_0_77b4bcfba79b2e40717204a668fb08e8.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве улучшилась, но расслабляться пока рано, сообщил РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.Он отметил, что перепрофилироваться из коронавирусной больницы в привычный формат было несложно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/onischenko-1599973610.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590520959_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_fe818371a08649f88df72789ad36da3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий вечорко, коронавирус в россии, москва, общество

Врач заявил об улучшении эпидситуации в Москве

08:18 05.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве улучшилась, но расслабляться пока рано, сообщил РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.
"Безусловно, эпидемическая ситуация в Москве намного улучшилась, стало легче, но расслабляться пока рано. Наша больница вернулась к прежнему "доковидному" режиму работы, но родильный дом по-прежнему продолжает принимать пациенток с коронавирусной инфекцией. С 1 марта наш стационар принял больше 500 пациентов. Мы рады возвращению к прежнему режиму работы. Как видите, работа есть, продолжаем дальше", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, стало ли легче работать.
Геннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: Рожденный раньше срока в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 03:30
Онищенко назвал коронавирус "консервативным"
Он отметил, что перепрофилироваться из коронавирусной больницы в привычный формат было несложно.
"Мы много всего узнали, конечно, этот год нас немного закалил. Многие открылись с неожиданной стороны. Я уже неоднократно благодарил своих коллег, которые плечом к плечу работали все это время, за те человеческие качества, добрые, хорошие, которые ярко проявились. После этого года нам любые задачи и вопросы по плечу, любая инфекция, которая только может быть, мы готовы к любому вызову", - отметил главврач.
 
Распространение коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния