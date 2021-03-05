https://ria.ru/20210305/shou-1600063928.html

Телеканалы опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка"

Телеканалы опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка"

Представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:11

2021-03-05T13:11

2021-03-05T18:21

шоу-бизнес

россия-1 (телеканал)

первый канал (телеканал)

шоубиз

виктор мохов

нтв (телеканал)

скопин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599641201_0:76:1406:867_1920x0_80_0_0_31b71df9e5cd09a9e62e9a57faec3fd0.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что освободившийся из колонии Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", так и не приехал в назначенный срок в свой дом в Скопине. Как пояснили агентству в главке МВД по Рязанской области, в колонии Мохову выдали предписание, в соответствии с которым он обязан приехать к месту жительства не позже 4 марта и встать на учет в течение трех рабочих дней. За нарушение грозит ответственность, от административной до уголовной. Однако до конца дня Мохов доме на Октябрьской улице так и не появился. Все это время возле дома дежурили полицейские.Некоторые СМИ предположили, что после освобождения Мохов поехал не в Скопин, а в Москву для участия в ток-шоу. В частности, источники "КП" заявили, что сумма гонорара маньяка за съемки может составить от 2,8 до 3 миллионов рублей.По остальным ток-шоу вещателя РИА Новости информацией не располагает, поскольку пресс-служба телеканала на запрос не ответила.В пресс-службе ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24", Россия К") также сообщили, что Мохов не принимал участия в записи ток-шоу телеканалов компании, подобные съемки не планируются."В съемках наших ток-шоу Мохов участия не принимал", - отметили в пресс-службе НТВ.Мохов вышел на свободу 3 марта. Он отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. В неволе одна из девушек дважды родила от преступника, но тот отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. Сам Мохов заявлял, что после освобождения намерен вернуться в родной Скопин. За ним установлен надзор по месту жительства: шесть лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.

https://ria.ru/20210305/mokhov-1600052595.html

https://ria.ru/20210304/prestuplenie-1599982214.html

https://ria.ru/20210225/manyak-1598858608.html

скопин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, россия-1 (телеканал), первый канал (телеканал), виктор мохов, нтв (телеканал), скопин, общество