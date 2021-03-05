https://ria.ru/20210305/shou-1600063928.html
Телеканалы опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка"
Телеканалы опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка"
Представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:11
2021-03-05T13:11
2021-03-05T18:21
шоу-бизнес
россия-1 (телеканал)
первый канал (телеканал)
шоубиз
виктор мохов
нтв (телеканал)
скопин
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что освободившийся из колонии Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", так и не приехал в назначенный срок в свой дом в Скопине. Как пояснили агентству в главке МВД по Рязанской области, в колонии Мохову выдали предписание, в соответствии с которым он обязан приехать к месту жительства не позже 4 марта и встать на учет в течение трех рабочих дней. За нарушение грозит ответственность, от административной до уголовной. Однако до конца дня Мохов доме на Октябрьской улице так и не появился. Все это время возле дома дежурили полицейские.Некоторые СМИ предположили, что после освобождения Мохов поехал не в Скопин, а в Москву для участия в ток-шоу. В частности, источники "КП" заявили, что сумма гонорара маньяка за съемки может составить от 2,8 до 3 миллионов рублей.По остальным ток-шоу вещателя РИА Новости информацией не располагает, поскольку пресс-служба телеканала на запрос не ответила.В пресс-службе ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24", Россия К") также сообщили, что Мохов не принимал участия в записи ток-шоу телеканалов компании, подобные съемки не планируются."В съемках наших ток-шоу Мохов участия не принимал", - отметили в пресс-службе НТВ.Мохов вышел на свободу 3 марта. Он отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. В неволе одна из девушек дважды родила от преступника, но тот отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. Сам Мохов заявлял, что после освобождения намерен вернуться в родной Скопин. За ним установлен надзор по месту жительства: шесть лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.
https://ria.ru/20210305/mokhov-1600052595.html
https://ria.ru/20210304/prestuplenie-1599982214.html
https://ria.ru/20210225/manyak-1598858608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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шоу-бизнес, россия-1 (телеканал), первый канал (телеканал), виктор мохов, нтв (телеканал), скопин, общество
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Представители ведущих федеральных телеканалов в разговоре с РИА Новости опровергли участие в их ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова
.
Ранее корреспондент РИА Новости передал, что освободившийся из колонии Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", так и не приехал в назначенный срок в свой дом в Скопине. Как пояснили агентству в главке МВД по Рязанской области, в колонии Мохову выдали предписание, в соответствии с которым он обязан приехать к месту жительства не позже 4 марта и встать на учет в течение трех рабочих дней. За нарушение грозит ответственность, от административной до уголовной. Однако до конца дня Мохов доме на Октябрьской улице так и не появился. Все это время возле дома дежурили полицейские.
Некоторые СМИ предположили, что после освобождения Мохов поехал не в Скопин, а в Москву для участия в ток-шоу. В частности, источники "КП
" заявили, что сумма гонорара маньяка за съемки может составить от 2,8 до 3 миллионов рублей.
"У нас нет планов съемки программы с таким героем", - рассказал ведущий "Пусть говорят" на Первом канале Дмитрий Борисов.
"Я не могу комментировать подобные вещи. Но, скажем так, у меня с ним никаких материалов не было", - заявила в общении с корреспондентом РИА Новости Ксения Собчак, ведущая на Первом канале шоу "Док-ток".
По остальным ток-шоу вещателя РИА Новости информацией не располагает, поскольку пресс-служба телеканала на запрос не ответила.
В пресс-службе ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24", Россия К") также сообщили, что Мохов не принимал участия в записи ток-шоу телеканалов компании, подобные съемки не планируются.
"На наших телеканалах ни в каких форматах такого гостя не было", - ответили в Газпром-медиа на запрос РИА Новости. В медиахолдинг, в частности, входят ТНТ, Пятница, Суббота, ТВ-3 и Матч ТВ.
"В съемках наших ток-шоу Мохов участия не принимал", - отметили в пресс-службе НТВ
.
Мохов вышел на свободу 3 марта. Он отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Почти четыре года он держал их в подвале, морил голодом, бил резиновым шлангом, травил слезоточивым газом. В неволе одна из девушек дважды родила от преступника, но тот отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года, после того как им случайно удалось передать на волю записку.
В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, но в 2012-м этот срок сократили на два месяца. Сам Мохов заявлял, что после освобождения намерен вернуться в родной Скопин
. За ним установлен надзор по месту жительства: шесть лет ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он обязан дважды в месяц отмечаться в местной полиции.