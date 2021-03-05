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В Красноярске число отравившихся в столовых школьников возросло до 131
В Красноярске число отравившихся в столовых школьников возросло до 131
Число красноярских школьников, отравившихся в столовых, возросло до 131, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:23
2021-03-05T17:23
2021-03-05T17:23
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число красноярских школьников, отравившихся в столовых, возросло до 131, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Ранее сообщалось, что в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. По информации минздрава, в больницах остается 51 ребенок, пять выписаны. Дети отравились овощными салатами в столовых. Деятельность поставщика овощей приостановлена из-за антисанитарии и грызунов на складах. Возбуждено два уголовных дела.Он отметил, что корень проблемы - сокрытие информации директором школы, что, по мнению замминистра, граничит с преступлением по отношению к детям.
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красноярск, происшествия
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число красноярских школьников, отравившихся в столовых, возросло до 131, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Ранее сообщалось, что в Красноярске
зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. По информации минздрава, в больницах остается 51 ребенок, пять выписаны. Дети отравились овощными салатами в столовых. Деятельность поставщика овощей приостановлена из-за антисанитарии и грызунов на складах. Возбуждено два уголовных дела.
"Сегодня на оперативном штабе подробно разобрали ситуацию в Красноярском крае, в котором, по информации из СМИ, на начало текущей недели было 70 обращений детей с отравлениями, а сегодня первый заместитель главы администрации города Красноярск проинформировал, что количество обратившихся возросло до 131", - написал Глушко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что корень проблемы - сокрытие информации директором школы, что, по мнению замминистра, граничит с преступлением по отношению к детям.