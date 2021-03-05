https://ria.ru/20210305/shkolniki-1600117635.html

В Красноярске число отравившихся в столовых школьников возросло до 131

В Красноярске число отравившихся в столовых школьников возросло до 131

Число красноярских школьников, отравившихся в столовых, возросло до 131, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:23

2021-03-05T17:23

2021-03-05T17:23

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число красноярских школьников, отравившихся в столовых, возросло до 131, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.Ранее сообщалось, что в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. По информации минздрава, в больницах остается 51 ребенок, пять выписаны. Дети отравились овощными салатами в столовых. Деятельность поставщика овощей приостановлена из-за антисанитарии и грызунов на складах. Возбуждено два уголовных дела.Он отметил, что корень проблемы - сокрытие информации директором школы, что, по мнению замминистра, граничит с преступлением по отношению к детям.

https://ria.ru/20210302/otravlenie-1599588398.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия